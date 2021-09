Europejski Kongres Gospodarczy - relacja live

Mamy wiele wątpliwości co do założeń planu „FIT for 55”. Trzeba działać bardzo ostrożnie, aby nie doprowadzić do tego, że ten plan stanie się przeciwskuteczny do swoich założeń. Nie chcemy aby nasza gospodarka stała się mniej konkurencyjna. Nie wolno też dopuścić do powstania stref ubóstwa energetycznego – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.