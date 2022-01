5 lutego abp Adrian Galbas rozpocznie posługę w archidiecezji katowickiej

Abp Adrian Galbas, który w połowie grudnia ub. roku kanonicznie objął urząd arcybiskupa koadiutora archidiecezji katowickiej, rozpocznie posługę w sobotę 5 lutego - potwierdził metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, deklarując współpracę z nowym biskupem "w klimacie jedności i współdziałania".

Koadiutor to biskup pomocniczy z prawem następstwa na urzędzie biskupa diecezjalnego. O wyznaczenie arcybiskupa koadiutora w lipcu ub. roku zwrócił się do Stolicy Apostolskiej obecny metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. 4 grudnia ogłoszono, że papież Franciszek powierzył tę funkcję pochodzącemu z Bytomia 53-letniemu biskupowi Adrianowi Galbasowi. 15 grudnia kanonicznie objął on swój urząd.

"W sobotę 5 lutego br. o godz. 12.00, podczas Mszy św., której będę przewodniczył, arcybiskup koadiutor Adrian Galbas rozpocznie pasterską posługę w archidiecezji katowickiej" - napisał abp Skworc w komunikacie, odczytywanym w niedzielę w kościołach archidiecezji.

Abp Galbas "otrzyma również - podobnie jak biskupi pomocniczy - nominację na wikariusza generalnego, w którym to dokumencie zostaną określone jego szczegółowe obowiązki, w tym przeprowadzanie wizytacji kanonicznych, udzielanie sakramentu bierzmowania, a nade wszystko przygotowanie ewangelizacyjnego programu duszpasterskiego, który przygotuje nas wszystkich do 100-lecia archidiecezji katowickiej, przypadającego na rok 2025" - czytamy w niedzielnym komunikacie.

Tłumacząc istotę powoływania biskupa koadiutora, metropolita katowicki przytoczył przepisy kanoniczne, wskazujące, iż biskup diecezjalny przyjmie koadiutora "chętnie i w duchu wiary oraz zainicjuje z nim skuteczną komunię na mocy wspólnej odpowiedzialności biskupiej, budując autentyczne relacje, które dla dobra diecezji powinny być jeszcze mocniejsze i bardziej braterskie".

"Właśnie w takim klimacie jedności i współdziałania w Duchu Świętym będę dalej współdziałać z Arcybiskupem Koadiutorem i Biskupami Pomocniczymi dla dobra Kościoła na Górnym Śląsku, przygotowującym się do uroczystości 100-lecia powrotu do Macierzy, i wraz z nimi szerzyć Chrystusowy pokój. Pax Christi! Księdza arcybiskupa koadiutora Adriana polecam modlitwie duchowieństwa i wiernych świeckich" - napisał metropolita.

Arcybiskup koadiutor powinien objąć urząd metropolity katowickiego po odejściu abp. Wiktora Skworca na emeryturę z chwilą ukończenia 75 lat - nastąpi to w maju 2023 r.

Prośba abp. Skworca o wyznaczenie arcybiskupa koadiutora miała związek z przeprowadzonym przez Stolicę Apostolską postępowaniem, służącym zbadaniu sygnalizowanych zaniedbań abp. Skworca jako biskupa tarnowskiego w sprawach wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez dwóch kapłanów tej diecezji.

Po zakończeniu dochodzenia i w związku ze swoimi wcześniejszymi oświadczeniami abp Skworc złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski i z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa KEP, a także zobowiązał się wesprzeć finansowo - z prywatnych środków - wydatki diecezji tarnowskiej związane ze sprawami wykorzystania seksualnego.

Hierarcha opublikował wówczas oświadczenie, w którym zaznaczył, że wyniki dochodzenia Stolicy Apostolskiej przyjmuje z pokorą. Przyznał, że w przypadku dwóch spraw dotyczących molestowania seksualnego osób małoletnich podległych jego jurysdykcji doszło do zaniedbań. Do skrzywdzonych, ich rodzin oraz wspólnoty Kościoła tarnowskiego skierował "szczerą i pokorną prośbę o przebaczenie".

W niedzielnym komunikacie abp Skworc nawiązał także do obchodzonego w Kościele 2 lutego święta Ofiarowania Pańskiego, które w 1997 r. św. Jan Paweł II ustanowił Dniem Życia Konsekrowanego. Poinformował, że w archidiecezji posługuje obecnie 182 zakonników z 11 zgromadzeń męskich, 653 siostry z 22 zgromadzeń żeńskich, 68 pań w 11 instytutach świeckich, 16 dziewic konsekrowanych, 5 wdów konsekrowanych oraz 4 osoby w stowarzyszeniu życia apostolskiego.

"W sumie w archidiecezji katowickiej żyje praktyką rad ewangelicznych ubóstwa, czystości i posłuszeństwa 928 osób w bogatej panoramie różnych form życia konsekrowanego. Podejmują one różnorodne formy modlitwy i posługi apostolskiej, przyczyniając się do budowania wspólnoty naszego lokalnego Kościoła. Przypominają swoim stylem życia, że naszym celem jest udział w Królestwie niebieskim" - napisał metropolita katowicki, zapowiadając na 2 lutego w południe mszę św. w ich intencji w katowickiej katedrze.