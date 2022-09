5 października Gala Nagrody Dziennikarskiej "Ślad" 2022 im. bpa Chrapka

Dariusz Karłowicz z "Teologii Politycznej", Monika Białkowska, dziennikarka "Przewodnika Katolickiego" i Sebastian Duda, dziennikarz i publicysta "Więzi" zostali w tym roku nominowani do Nagrody Dziennikarskiej "Ślad" im. bpa Jana Chrapka. Nazwisko zwycięzcy poznamy 5 października.

Uroczysta gala, podczas której zostanie ogłoszony tegoroczny laureat nagrody "Ślad" im. bp. Jana Chrapka odbędzie się 5 października w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

"Ślad" jest nagrodą dziennikarzy dla dziennikarzy i innych ludzi mediów. Główną jej ideą jest uhonorowanie i promowanie osób, których działalność w mediach służy prawdzie, dobru i pięknu oraz przyczynia się w sposób wybitny do budowania kultury prawdy, porozumienia i dialogu. Taka postawa była szczególnie bliska biskupowi Janowi Chrapkowi. Jego życie, wierne duchowi ewangelicznej prostoty, przepojone było troską o budowanie pomostów między ludźmi i środowiskami.

Kandydatów do nagrody można było zgłaszać do 12 czerwca br. Prawo do ich wysuwania przysługuje członkom Kapituły oraz redakcjom prasowym, radiowym, telewizyjnym i internetowym

Wśród osób nominowanych w tym roku jest Dariusz Karłowicz, współzałożyciel i redaktor naczelny rocznika filozoficznego "Teologia Polityczna", prezes Fundacji Świętego Mikołaja, współautor programu telewizyjnego "Trzeci Punkt Widzenia" (TVP Kultura). Kapituła doceniła jego "kulturę polemiki i wzór bycia chrześcijaninem w laicyzującym się świecie". Zwrócono uwagę, że używa "klarownych wywodów i przepięknej polszczyzny". Wskazała także na promocję przez Karłowicza "dziedzictwo Jana Pawła II jako mapy drogowej wśród konfliktów i zawirowań współczesności.

W tym roku do nagrody "Ślad" nominowano po raz kolejny Monikę Białkowską, dziennikarkę "Przewodnika Katolickiego", autorkę programu internetowego "Reportaż z wycinków świata", doktora teologii fundamentalnej. Kapituła docenia stworzony w czasie pandemii i prowadzony po dziś dzień program "Reportaż z wycinków świata", który dostępny jest w mediach społecznościowych oraz książkę pt. "Nawet jeśli umrę w drodze. Twarzą w twarz z uchodźcami", w której przedstawiła historie uchodźców z różnych stron świata, spotkanych w czterech miejscach Europy.

Kolejna osoba nominowana do Nagrody Dziennikarskiej "Ślad" im. bp. Chrapka to Sebastian Duda, doktor teologii, publicysta i autor książek, redaktor kwartalnika "Więź", współpracownik "Ale Historia!". Kapituła docenia jego "gotowość do dialogu z przedstawicielami wszystkich stron sporów polskich ideowych oraz nową inicjatywę: podcast +Pomiędzy+, w którym rozmawia on z wierzącymi, niewierzącymi, +postwierzącymi+, agnostykami i duchowymi poszukiwaczami".

Nagroda Dziennikarska "Ślad" im. bp. Jana Chrapka przyznawana jest od 2002 r. Laureatami jej dotychczasowych edycji byli kolejno: Ewa K. Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz, Brygida Grysiak, ks. Andrzej Draguła, Tomasz Krzyżak i Paulina Guzik.

Patronem nagrody jest bp Jan Chrapek (1948-2001), który był członkiem zgromadzenia księży michalitów, doktorem teologii, duszpasterzem i znanym naukowcem w zakresie współczesnych mediów. Studiował w Lublinie i Louvain. W latach 1983-1986 był redaktorem naczelnym miesięcznika "Powściągliwość i Praca", w okresie 1986-1992 był przełożonym generalnym zgromadzenia księży michalitów. Autor licznych publikacji z zakresu teologii pastoralnej, zwłaszcza środków społecznego przekazu, m.in. "Recepcja programów TV przez młodzież" i "Kościół a media". Przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1992 do 1994 r. był biskupem pomocniczym drohiczyńskim, w latach 1994-1999 biskupem pomocniczym toruńskim. Od 1999 roku do swojej tragicznej śmierci w wypadku samochodowym - biskup radomski.

Organizacją Gali Nagrody "Ślad" zajmuje się Stowarzyszenie na rzecz Nagrody Dziennikarskiej "Ślad" im. bp. Jana Chrapka, powołane przez członków Kapituły Nagrody "Ślad".

