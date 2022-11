51. Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina zaczyna się w niedzielę

51. Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina rozpoczyna się w niedzielę na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. "To doskonała okazja do tego, aby polska ekipa sprawdziła się przed międzynarodowym Konkursem Chopinowskim" - powiedział PAP rzecznik prasowy NIFC Aleksander Laskowski.

"Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Chopina to niezwykle ważne wydarzenie. To doskonała okazja do tego, aby zapewne przyszła polska ekipa sprawdziła się przed międzynarodowym Konkursem Chopinowskim" - powiedział PAP rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski. "Jesteśmy nadal w emocjach po tym wielkim konkursie przełożonym o rok z powodu pandemii, ale tegoroczny, ogólnopolski konkurs, również zapowiada się niezwykle emocjonująco" - dodał. "Zwłaszcza że mamy nie tylko bardzo ciekawych młodych pianistów, którzy zdecydowali się przystąpić do tego wydarzenia, ale i niezwykle szlachetne jury, któremu przewodzi Katarzyna Popowa-Zydroń, czyli przewodnicząca ostatniej odsłony XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina" - zwrócił uwagę Laskowski.

Konkurs jest trzyetapowy. Dwa pierwsze etapy to recitale solowe, w finale pianiści zagrają z towarzyszeniem Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauzy. Na I i II etap wstęp jest bezpłatny. Bilety na finały oraz koncert laureatów można kupić na stronie: https://bilety.nifc.pl.

W jury konkursu zasiądą wybitni pianiści i pedagodzy: Katarzyna Popowa-Zydroń (przewodnicząca), Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, Wojciech Świtała, Waldemar Wojtal i Paweł Zawadzki.

Przesłuchania I i II etapu odbędą się między 27 a 30 listopada. III etap (finał) odbędzie się 2 i 3 grudnia. Koncert laureatów - 4 grudnia w sali koncertowej UMFC.

W konkursie biorą udział pianiści urodzeni w latach 1992-2006, będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla uczestników przewidywane są następujące nagrody: od 7 tys. zł (za VI miejsce), do 25 tys. dla laureata. Dodatkowo przewidywana jest nagroda specjalna w wysokości 5 tys. zł za najlepsze wykonanie utworu lub utworów Chopina. Laureaci zostaną objęci programem koncertowo-promocyjnym Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.