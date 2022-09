65. Warszawska Jesień odbywać się będzie od 16 do 24 września

"Połączenia" to hasło tegorocznego 65. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. "Łączmy się w nowej muzyce i dzięki niej" – mówił we wtorek Jerzy Kornowicz, dyrektor festiwalu, który trwać będzie od 16 do 24 września.

"Działamy zespołowo, jednoczymy siły wykonawcze, programowe i organizacyjne. Połączenia budują - na przekór inżynierii społecznych podziałów. Jesteśmy z Ukrainą i jej artystami. Prezentujemy muzykę nieobojętną na zmagania z przynoszonymi zarówno przez wielkie procesy, jak i przez codzienność trudami życia i samotnością" - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej w gmachu Muzeum Etnograficznego Jerzy Kornowicz, dyrektor Festiwalu.

Kornowicz wskazał też dwie główne idee tegorocznej Warszawskiej Jesieni: zespołowość i kameralistykę. Jak podał, Warszawa gościć będzie podczas Festiwalu blisko dwadzieścia formacji kameralnych z całego świata, takich jak m.in.: Bastarda, European Workshop for Contemporary Music, NFM Orkiestra Leopoldinum, BIT20, Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble, Ensemble for New Music Tallinn, Talea Ensemble, Schallfeld Ensemble, Tempo Reale, Kwartludium, Chopin University Modern Ensemble, proMODERN, NeoQuartet, Hob-beats Percussion Group, Kwadrofonik, Radical Polish Arkestra, Match Match Ensemble i Ulysses Percussion Ensemble, z udziałem muzyków Les Percussions de Strasbourg, duet Peter Evans i Sam Pluta oraz formacja Teatru Bezdomnych.

Obok kameralistyki podczas koncertów w Filharmonii Narodowej zabrzmi muzyka symfoniczna. Na inauguracji wystąpią orkiestry Sinfonia Varsovia i Orkiestra Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca w cyklu Gérarda Griseya "Les Espaces acoustiques", zaś na koncercie finałowym publiczność usłyszy Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Narodowej z solistami pod kierunkiem Vimbayia Kaziboniego z polskim prawykonaniem "Tre Quadri" Francesco Filideiego oraz trzema prawykonaniami utworów na orkiestrę i media elektroniczne Sama Pluty, Ally Zagaykevych i Rafała Ryterskiego. - charakteryzował program Jerzy Kornowicz.

"Liczby mówią same za siebie" - zaznacza Mieczysław Kominek, prezes Związku Kompozytorów Polskich, który jest organizatorem festiwalu i podaje, że w programie Warszawskiej Jesieni znalazło się 36 wydarzeń muzycznych, 26 prawykonań, 18 utworów zamówionych przez festiwal oraz inne instytucje polskie i zagraniczne. W programie znalazły się dzieła 67 kompozytorek i kompozytorów, w tym 28 polskich lub mających związki z Polską. Pełna lista kompozytorek i kompozytorów, autorek i autorów obecnych swoimi utworami na tegorocznej Warszawskiej Jesieni została podana w katalogu - programie Festiwalu.

Jak podkreślił Kornowicz w tej edycji Festiwalu mocna zaznaczona została obecność Ukrainy ze szczególnym respektem dla kompozytorskiego wysiłku podjętego w czasie brutalnej wojny Putina z narodem i kulturą Ukrainy. W programie festiwalu znajdą się utwory m.in. Katariny Gryvul, Anny Korsun, Lubawy Sydorenko, Bohdana Sehina, Bohdany Frolyak i Ally Zagaykevych.

Na program Warszawskiej Jesieni składają się także wydarzenia o innej dramaturgii: "Strefa Dialogu - Maraton Kameralistów" to ponad pięciogodzinny metakoncert w ATM Studio; "Die Stadt ohne Juden" Olgi Neuwirth - muzyka do archiwalnego filmu wykonywana przez norweski zespół BIT20; monografia akordeonowych Reliefów Andrzeja Krzanowskiego w interpretacji Macieja Frąckiewicza z udziałem perkusisty Leszka Lorenta; utwory Corneliusa Cardew i Davida Langa w wykonaniu Teatru Bezdomnych; Match Match Ensemble i Radical Polish Arkestra pod dyrekcją Lilianny Krych i kierownictwem muzycznym Huberta Zemlera. Odbędą się także wydarzenia w przestrzeni publicznej - muzyka w podwórzach kamienic ulicy Stalowej na Pradze Północ, w relacji do architektonicznych detali magicznych miejsc życia małych warszawskich społeczności.

Kolejny raz Warszawska Jesień obecna będzie w klubie Pardon To Tu. "Klubowo prezentowane będą zjawiska o różnych kulturowych rodowodach, zaskakujące podobieństwami, wzajemną dialogicznością i żywotnością" - zapowiadają organizatorzy. Wystąpią: Krzysztof Cybulski, Sam Pluta, Peter Evans, Sofia Jernberg i Scanner (Robin Rimbaud). Tradycyjnie też odbędzie Mała Warszawska Jesień. Jak zaznacza Anna Kierkosz, kuratorka wydarzenia adresowanego do najmłodszego odbiorcy festiwalu, zaprezentowane zostaną różne połączenia muzyki współczesnej z innymi dziedzinami - sztukami wizualnymi (malarstwo abstrakcyjne, malarstwo performatywne, instalacja), teatrem (także lalkowym i teatrem ruchu), tańcem, improwizacją i muzyką tradycyjną.

Jak zauważył Kornowicz festiwal odchodzi od streamingów. "Liczymy na spotkania na żywo - w połączeniach jak najbardziej bezpośrednich. Pośrednio zaś na łączach dzięki audycjom Festiwalowego Radia Internetowego, naszej stronie internetowej, na Facebooku i Instagramie, a także dzięki transmisjom i audycjom na antenie Programu 2 Polskiego Radia" - dodał szef Warszawskiej Jesieni. \

Tegoroczna Warszawską Jesień jest poświęcona pamięci zmarłego 22 lipca 2022 roku Olgierda Pisarenki, który współtworzył festiwal przez dwadzieścia lat zarówno jako członek komisji programowej, jak i - przez osiem lat - jako jej przewodniczący. Patronatem Honorowym objęli Warszawską Jesień wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski. Organizatorem 65. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, który trwać będzie od 16 do 24 września 2022 r. jest Związek Kompozytorów Polskich.

Węgiel może być jeszcze droższy? Jerzy Dudała rozmawia o sytuacji na rynku energetycznym. Zobaczcie...