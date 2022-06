70-latek zaatakował nożem żeglarzy w porcie w Sztynorcie

70-letni mężczyzna w porcie żeglarskim w Sztynorcie (warmińsko-mazurskie) zaatakował nożem żeglarzy. Jednego poważnie zranił w klatkę piersiową a drugiego próbował zranić. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowaniu aresztu; wyznaczył dozór policyjny i poręczenie.

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Giżycku Maciej Prokop poinformował PAP, że zatrzymany to 70 -letni mieszkaniec Płocka Dariusz R.

Śledczy postawili mężczyźnie dwa zarzuty: jeden dotyczy spowodowania obrażeń ciała, które skutkowały naruszeniem czynności narządu ciała powyżej 7 dni a drugi dotyczy usiłowania u innej osoby spowodowania takich obrażeń.

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o areszt. Sąd nie zastosował aresztu, wyznaczając dozór policji i poręczenie w wysokości 20 tys zł.

Do tego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w największym porcie żeglarskim w na Mazurach, w Sztynorcie, gdy żeglarze spłynęli z jeziora. Przy kei na pokładzie jednej z łodzi wybuchła awantura. 70 -letni mieszkaniec Płocka chwycił nóż i zaatakował załogantów. Jednego ranił poważnie w klatkę piersiową. Pomocy żeglarzom udzielili ratownicy z karetki wodnej. Obaj ranni trafili do szpitala w Giżycku.

Napastnik został zatrzymany na łodzi przez policjantów z Węgorzewa. Oficer prasowa policji w Węgorzewie Agnieszka Filipska poinformowała PAP, że pobrano mu krew na zawartość alkoholu i obecność substancji psychoaktywnych.