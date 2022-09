78 lat temu amerykańskie lotnictwo wykonało operację "Frantic 7" - zrzut broni i zaopatrzenia dla Warszawy

18 września 1944 r. w ramach operacji "Frantic 7" 107 bombowców B-17 amerykańskich sił powietrznych zrzuciło nad Warszawą ok. 1250 zasobników z bronią, amunicją i żwynością. Na przyczółek czerniakowski dotarło kolejnych 63 żołnierzy 1 AWP. Niemcy zajęli ulicę Czerniakowską.

18 września 1944 roku w ramach operacji "Frantic 7" 107 bombowców B-17 ze stacjonującej we Framlingham (Wielka Brytania) amerykańskiej 8. Armii Powietrznej wykonało jedyny dzienny lot zaopatrzeniowy nad walczącą Warszawą. Zrzucono ok. 1250 zasobników z bronią, amunicją, lekarstwami i żywnością. W ręce powstańców dostało się 228 zasobników, 32 przejęto po walce. Przy 28 zasobnikach spadochrony zostały zniszczone przez niemieckie pociski zapalające.

W okolicy Dziekanowa Leśnego Niemcy zestrzelili dowodzony przez por. Francisa Akinsa B-17 G "I'll be seeing you" z 390. Grupy Bombowej Amerykańskich Sił Powietrznych. Ośmiu członków załogi zginęło, Marcus L. Shook i James D. Christy przeżyli i trafili do niewoli. Kilka maszyn uległo uszkodzeniu. Pozostałe samoloty uczestniczące w wyprawie Frantic VII wylądowały na lotnisku w Połtawie (ob. Ukraina). Podczas "Frantic 7" zginęli także por. Joseph Vigna i por. Robert Peters - piloci eskortujących wyprawę myśliwców P-51 Mustang zestrzeleni koło Nasielska i Wrony. Wkrótce po zrzucie Stalin cofnął zgodę na lądowanie alianckich samolotów na terenach zajętych przez ZSRS. Amerykański zrzut został przyjęty entuzjastycznie przez mieszkańców miasta i żołnierzy, lecz nastąpił zbyt późno, by zmienić bieg Powstania Warszawskiego.

Na Przyczółku Czerniakowskim żołnierze AK i 1 AWP odpierali kolejne ataki nieprzyjaciela.

W nocy z 17 na 18 września na przyczółek czerniakowski dotarła ostatnia grupa posiłkowa, 63 żołnierzy 9 Pułku Piechoty 3 Dywizji 1 AWP pod dowództwem mjr Stanisława Łatyszonka.

Tego dnia Niemcy opanowali ul. Czerniakowską na całej długości. Powstańcy bronili się w ul. Wilanowskiej, toczyły się walki na ul. Okrąg.

18 września 1944 w walkach na przyczółku czerniakowskim przy ul. Solec 53/55 poległ por. Marian Mokrzycki ps. Bicz (1901-1944), pedagog i współorganizator tajnej podchorążówki.