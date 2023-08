8 sierpnia w Polsce obchodzony jest Wielki Dzień Pszczół. Z tej okazji Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w Kaliszu w niedzielę 13 sierpnia imprezę edukacyjną poświęconą pszczołom – powiedział w niedzielę PAP wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Misją tego święta - jak zaznaczył - jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów.

"Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2018 r. wspiera pszczelarzy, przeznaczając dla nich każdego roku 2 mln złotych" - wskazał Grabowski.

Za pozyskane z urzędu środki wielkopolscy pszczelarze kupują pokarm i węzę, czyli specjalny szablon z wytłoczonymi kształtami komórek plastra pszczelego, który umieszczany jest w ramkach w ulach. Z dofinansowania korzystają koła i stowarzyszenia pszczelarskie.

Urząd marszałkowski dotuje też zakup sadzonek drzew miododajnych. Dzięki wsparciu wielkopolskie samorządy sadzą lipy, akacje, klony i drzewa owocowe.

Według Grabowskiego, akcja wspierania pszczelarstwa musi być długofalowa, a efekty zacznie przynosić za wiele lat. "Jeśli nie podejmiemy tego działania teraz, to sytuacja będzie naprawdę trudna. Drzewa są wycinane, nasadzenia są zupełnie przypadkowe i wymierają pszczoły" - powiedział.

Ponad 70 procent wszystkich roślin na świecie zapylanych jest przez pszczoły.

Jednym z największych wrogów pszczół jest człowiek. Opryski stosowane w rolnictwie od lat sprawiają, że pszczół ubywa, podobnie jak to, że zmniejszają się tereny, na których rosną pożytki i owady nie mają co jeść.

Pszczoły, z wyjątkiem matki, która żyje nawet do 5 lat, padają bardzo szybko. Urodzone jesienią robotnice przeżywają od sześciu do dziewięciu miesięcy. Wyklute wiosną, maksymalnie 40 dni. W silnej rodzinie jest od 60 do 80 tysięcy pszczół.

Pszczoły umierają ze zmęczenia. Najpierw karmią i ogrzewają młode, a później wylatują z ula po pożytek. Tak spędzają około 20 dni i jest to bardzo wyczerpujący czas. Każdego dnia wielokrotnie wylatują w teren i zbierają nektar potrzebny do przeżycia rodzinie i wyprodukowania miodu. W ciągu życia jedna pszczoła produkuje zaledwie 1/12 łyżeczki miodu.

Pokazanie roli pszczół w życiu człowieka będzie celem wydarzenia plenerowego zorganizowanego 13 sierpnia w Kaliszu w godzinach od 12 do 18 w Parku Miejskim przy Bazylice św. Józefa.

"Bardzo się cieszę, że po raz trzeci możemy spotkać się w Kaliszu, by uczcić Wielki Dzień Pszczół. Naukowcy wyliczyli, że gdy zginie ostatnia pszczoła, to zaledwie 4 lata później wymrze ludzkość. Chcemy pokazać, jak ważną rolę w naszym życiu pełnią pszczoły, jak należy o nie dbać, a jednocześnie pokazywać, jak wiele produktów związanych jest z ich pracą" - powiedział wicemarszałek.

W programie zaplanowano jarmark pszczelarski, pokazy bartnictwa, pasiekę edukacyjną, stoiska z produktami pszczelimi, pokaz rękodzieła ludowego i degustację miodu.

W Polsce Wielki Dzień Pszczół zainaugurowano w 2013 roku z inicjatywy Akademii Przyjaciół Pszczół. Z tej okazji w całym kraju organizowane są wydarzenia poświęcone pszczołom.

Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ z inicjatywy Słowenii, obchodzony jest 20 maja.