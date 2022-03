80 lat temu do Auschwitz dotarł pierwszy transport francuskich Żydów

80. rocznica pierwszej deportacji francuskich Żydów do niemieckiego obozu Auschwitz przypadła w środę. Przy historycznych wagonach stojących na bocznicy kolejowej zwanej Judenrampe złożono kwiaty i zapalono znicze m.in. w imieniu Francji oraz Muzeum Auschwitz.

Agnieszka Molenda-Kopijasz z Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau z Brzeszcz, która zorganizowała uroczystość upamiętniającą wydarzenia z 30 marca 1942 r., przypomniała, że do Auschwitz deportowano wówczas 1112 Żydów z obozu Compiegne w okupowanej Francji. Niemcy nie poddali ich selekcji. Wszystkich zarejestrowali w obozie jako więźniów. Wojnę przeżyło tylko 23 spośród nich.

W środę hołd ofiarom oddali m.in. przedstawiciele konsula generalnego Francji, Muzeum Auschwitz, samorządów ziemi oświęcimskiej, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, a także Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

"Stojąc w miejscu, gdzie Niemcy przywozili transporty deportacyjne z okupowanej Europy, delegacje uczciły minutą ciszy wszystkie francuskie ofiary Auschwitz" - powiedziała Molenda-Kopijasz.

Łączna liczba Żydów deportowanych do obozu z okupowanej Francji oraz Vichy to ponad 69 tys. osób. Prawie 42 tys. zostało zamordowanych w komorach gazowych bezpośrednio po selekcji, a ponad 27 tys. zostało zarejestrowanych jako więźniowie.

Na tzw. Judenrampe bieg kończyły transporty z deportowanymi przez Niemców do Auschwitz. Byli to głównie Żydzi z okupowanych krajów europejskich. Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau przypomniała, że jako miejsce wyładunku transportów deportacyjnych funkcjonowało ono od wczesnej wiosny 1942 r. do maja 1944 r. Molenda-Kopijasz wskazała, że w tym miejscu ludzie byli dzieleni w selekcjach na tych, którzy są przydatni dla III Rzeszy i będą pracowali w obozie, i tych, którzy od razu zostają skierowani na śmierć do komór gazowych.

Tuż obok bocznicy znajdują się pozostałości dwóch budynków obozowych magazynów żywnościowych. Współcześnie opiekuje się nimi brzeszczańska fundacja. Zamierza je odbudować.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.