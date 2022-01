80. urodziny Bogdana Dziworskiego świętuje Leica Gallery - w sobotę

Jubileusz 80-lecia Bogdana Dziworskiego, operatora, fotografa, reżysera, pedagoga jeden z najbardziej oryginalnych twórców w dziejach polskiego kina będzie uroczyście obchodzony 15 stycznia w salonie wystawowym Leica Gallery w Warszawie.

W programie wydarzenia przewidziano pokazy filmów autorstwa Dziworskiego, spotkanie z mistrzem fotografii. A także prezentację albumu z twórczością artysty, zawierającego szeroki wybór czarno-białych fotografii, kadry z filmów, eseje Adama Mazura, Tadeusza Sobolewskiego i Wojtka Wieteski oraz fragmenty korespondencji autora z Andrzejem Wajdą.

"Będzie to też wspaniała okazja, aby obejrzeć słynną wystawę +f/5.6+ Bogdana Dziworskiego, która wcześniej miała miejsce w Leica Gallery" - przypominają organizatorzy wydarzenia.

Fotografie Bogdana Dziworskiego należą do kanonu polskiej fotografii powojennej. To czarno-białe ujęcia, klasyczne w formie i treści wyrazu. Przedstawiają chwile z życia zwykłych ludzi: młodych i starych, ładnych i brzydkich, w pracy czy podczas zabawy. Zdjęcia Dziworskiego to niezwykły obraz polskiego społeczeństwa lat 60, 70 i 80.

Twórczość Bogdana Dziworskiego to nie tylko fotografia uliczna i reportaż z drugiej połowy XX wieku. Zdjęcia Dziworskiego mają również znaczenie historyczne i poznawcze. Wiele kadrów z jego fotograficznego zapisu, tworzonego trochę jakby, przy okazji, przez lata nie ujrzało światła dziennego.

Pierwszy album pod tytułem "My View" ukazał się w 1981 roku, w Wiedniu. Kolejny powstał dopiero w latach 90. Wówczas zorganizowano również kameralne wystawy: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Częstochowie. Jedną z ważniejszych ekspozycji Bogdana Dziworskiego była zorganizowana w 1981 r. w wiedeńskiej Albertinie - wystawa z Henri Cartier-Bressonem.

Zdjęcia Bogdana Dziworskiego przypominają niejednokrotnie kadry z monochromatycznych filmów Polskiej Szkoły Filmowej: Wajdy, Morgensterna i Hasa.

"Fotograf z doskonałą lekkością kadruje rzeczywistość, a przedstawione na zdjęciach sytuacje posiadają trudną do uchwycenia aurę. (…) W efekcie każde zdjęcie to mini opowieść, która stanowi poetycką lub zabawną anegdotę" - wyjaśnił Rafał Łochowski, kurator wystawy "f/5.6".

Dziworski jest autorem i współautorem kilkudziesięciu krótkometrażowych filmów dokumentalnych i fabularnych, których bohaterami są sportowcy i artyści - najbardziej znany to "Kilka opowieści o człowieku" (1983), poetycka relacja filmowa o bezrękim artyście i sportowcu Jerzym Orłowskim.

W 1990 r. Dziworski zrealizował na zamówienie brytyjskiego Channel 4 sequel tego filmu pt. "The Prisoner".

Jako operator Dziworski współtworzył filmy Grzegorza Królikiewicza, Ryszarda Czekały, Andrzeja Trzos- Rastawieckiego, Sławomira Idziaka, Paula Pawlikowskiego. Trzy filmy zrealizował wspólnie ze Zbigniewem Rybczyńskim.

Jego filmy, pozbawione dialogów i komentarza, budowane są z wyjątkowych, efektownych i po mistrzowsku nakręconych ujęć i scen - istotną rolę odgrywają efekty dźwiękowe i muzyka.

"Zawsze powtarzam, że światu należy przyglądać się z bliska" - powiedział w jednym z wywiadów Bogdan Dziworski. "Na planach moich filmów wydarzyło się wiele dziwnych rzeczy. Im dziwniejsza sytuacja, tym lepiej. Czasami trzeba sprowokować pewne sytuacje. Jedno wspomnienie do dziś tkwi w mojej głowie. W latach 70., kiedy kamery były jeszcze bardzo ciężkie, pracowaliśmy nad +Dwubojem klasycznym+. Namówiłem mistrza Polski Adama Krzysztofiaka, by skoczył ze skoczni z 30-kilogramową kamerą i podwójnym akumulatorem. Wyrok śmierci. Ale góral z góralem się dogadał… i on to zrobił. Na szczęście nic mu się nie stało. To było niebywałe, dzięki niemu nagraliśmy widok skoczni z perspektywy sportowca" - opowiadał.

Wydarzenie jest zaplanowane na 15 stycznia 2022 r. w Leica Gallery - o godz. 10 otwarcie wystawy "f/5.6"; o godz. 15 pokaz filmów; o 16.30 spotkanie autorskie z Bogdanem Dziworskim.