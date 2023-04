9,7 mln zł dla GOPR na pojazdy i sprzęt ratowniczy

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało z MSWiA 9,7 mln zł na zakup siedmiu karetek górskich wraz z wyposażeniem oraz innych pojazdów. W poniedziałek w Dolinie Będkowskiej koło Krakowa sprzęt został uroczyście przekazany do wszystkich siedmiu grup regionalnych GOPR.

"Warunki, w jakich pracują ratownicy GOPR, często są ekstremalne. Dlatego sprzęt, którym dysponują, musi być niezawodny. Nowe karetki przysłużą się do zapewnienia bezpieczeństwa. Wychodząc w góry zawsze pamiętajmy, że to właśnie bezpieczeństwo jest najważniejsze. W góry przybywa coraz więcej turystów. Przed nami okres wzmożonej pracy służb. Dbajmy o siebie nawzajem i zawsze stosujmy się do zasad bezpieczeństwa - zaapelował wojewoda małopolski Łukasz Kmita i dodał, że to największy w historii istnienia GOPR jednorazowy zakup dla tej służby.

Koszt zakupu specjalistycznych samochodów wyniósł 2,8 mln zł. Pozostałe środki zostały wykorzystane na zakup siedmiu quadów, siedmiu skuterów śnieżnych wyposażonych w przyczepki z noszami, a także dwóch jednośladowych, gąsienicowych pojazdów ratowniczych. Zamówienie dopełnił zakup sprzętu osobistego, alpinistycznego oraz nadajników GPS.

Karetki dla GOPR to samochody marki Toyota Hilux wyposażone w nosze typu Spencer, a także defibrylatory, kardiomonitory oraz wszelkiego rodzaju sprzęt medyczny. Karetki zaopatrzone są także w specjalistyczne akcesoria wspinaczkowe m.in. liny i karabinki.

Prezes GOPR Paweł Konieczny powiedział, że sprzęt zostanie rozdzielony po równo dla każdej Grupy GOPR: Bieszczadzkiej, Krynickiej, Podhalańskiej, Beskidzkiej, Jurajskiej, Sudeckiej i Karkonoskiej.

"Karetki górskie są nam bardzo potrzebne, ponieważ nasza dotychczasowa flota samochodowa była już przestarzała. Te samochody będą brały udział w codziennych akcjach ratunkowych podczas wypadków turystycznych, jak i podczas ratowania mieszkańców terenów górskich. Na co dzień, oprócz pomagania turystom, pomagamy także mieszkańcom terenów górskich oraz osobom pracującym w trudno dostępnych terenach, na przykład w lasach, gdzie zwykłe karetki pogotowia nie są w stanie dotrzeć" - zaznaczył Konieczny.

Ratownictwo górskie oparte jest głównie na ochotnikach. W GOPR służbę ratowniczą pełni ok. 1500 ratowników ochotników i 133 ratowników zawodowych. W 2022 roku ratownicy GOPR wyruszali na interwencje ponad 2,5 tys. razy i udzielili pomocy prawie 2,7 tys. osobom. W większości były to wypadki w terenie górskim, ale również akcje poszukiwawcze i akcje ratunkowe w jaskiniach. Jak wynika ze statystyk GOPR, liczba akcji ratowniczych na terenach górskich systematycznie wzrasta. Dla porównania, w 2021 r. było ich 2,4 tys. a w 2020 roku - 1,8 tys.

GOPR prowadzi działania ratownicze na terenach górskich - od Gór Izerskich poprzez Jurę Krakowsko-Częstochowską, przez Beskidy po Bieszczady. To ponad 7 tys. km szlaków turystycznych i ponad 200 wyciągów narciarskich.

Do zadań statutowych GOPR należy niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach oraz ochrona środowiska górskiego.