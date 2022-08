9 sierpnia odbędą się uroczystości 80. rocznicy śmieci Edyty Stein

Modlitwy wśród ruin krematoriów w byłym niemieckim obozie Auschwitz, wirtualny pomost modlitewny, czuwanie w karmelitańskim klasztorze oraz msza św. złożą się 9 sierpnia na oświęcimskie obchody 80. rocznicy śmierci Edyty Stein – podała diecezja bielsko-żywiecka.

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, zapraszając do udziału w uroczystościach "ku czci świętej Kościoła katolickiego, Żydówki, filozofa, karmelitanki i męczennicy, patronki Europy", zapowiedziało, że szczególnym akcentem tego wydarzenia będzie modlitwa o pokój.

"W czasach, kiedy Europa doświadcza dramatu wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która wstrząsa nami wszystkimi, chcemy zwrócić się do Patronki Europy w szczególny sposób, prosząc ją o pomoc. Za jej wstawiennictwem chcemy modlić się o pokój dla Europy i lepiej rozumieć naszą misję na tym świecie" - wskazano w zaproszeniu.

Uroczystości rozpocznie słowo metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego w imieniu Episkopatu Polski. Bp Bertram Meier z Augsburga na zakończenie zabierze głos w imieniu Episkopatu Niemiec.

Przed południem, wzdłuż rampy kolejowej, na której bieg kończyły transporty z Żydami skazanymi na zagładę, odbędzie się Droga Modlitewna. Ma być symbolicznym udziałem w ostatniej drodze Edyty Stein - św. Teresy Benedykty od Krzyża, współpatronki Europy. To wydarzenie przygotowano wspólnie z Polską Radą Chrześcijan i Żydów.

"Wczesnym popołudniem w oświęcimskim Centrum Dialogu i Modlitwy zaplanowano wirtualny pomost Polska-Niemcy-Japonia, z udziałem studentów katolickiego Uniwersytetu z Nagasaki i członków Towarzystwa Edyty Stein z Niemiec. Ta modlitwa o pokój ma także nawiązywać do obchodzonej 9 sierpnia rocznicy zrzucenia bomby atomowej w Nagasaki w 1945 r. Ma to być okazja do spotkania i rozmowy w małych grupach na temat wybranych tekstów św. Teresy Benedykty od Krzyża" - ogłosiły diecezjalne służby prasowe.

Późnym popołudniem w oświęcimskim Karmelu zostanie odprawiona msza św., której przewodniczył będzie kard. Michael Czerny, prefekt watykańskiej dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Wśród uczestników rocznicowych uroczystości będą m.in. członkowie Towarzystw Edyty Stein z Polski, Austrii, Niemiec i Holandii oraz młodzież z Polski.

Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 r. we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej. Została doktorem filozofii. W wieku 30 lat przeszła na katolicyzm. 12 lat później wstąpiła do zakonu karmelitanek. Przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża. W wyniku narastających prześladowań Żydów pod koniec 1938 r. została przeniesiona do klasztoru Karmelitanek w Echt na terenie Holandii.

2 sierpnia 1942 r. zakonnica została aresztowana w klasztorze przez gestapo. Niemcy deportowali ją - wraz z blisko 1 tys. Żydów - do Auschwitz. Wśród nich znajdowało się kilkudziesięciu ochrzczonych Żydów, a także siostra Edyty - Róża. Transport wyruszył 7 sierpnia 1942 r. i dotarł do obozu w następnym dniu.

Po selekcji na rampie kolejowej, tzw. Judenrampe, znajdującej się pomiędzy obozem macierzystym Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, do obozu skierowano niespełna połowę przywiezionych. Pozostałych, w tym Edytę i Różę, Niemcy zgładzili 9 sierpnia w jednej z pierwszych komór gazowych w Birkenau.