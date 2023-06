90 zespołów zobaczy publiczność 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej

Występy około 90 zespołów folklorystycznych, w tym wielu z zagranicy obejrzy publiczność 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej (TKB), która odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia – podała w czwartek organizatorzy z bielskiego Regionalnego Ośrodka Kultury.

TKB to jeden z największych festiwali folklorystycznych w Europie. Przed publicznością na kilku arenach w różnych miejscowościach od 29 lipca do 6 sierpnia wystąpi około 4 tysięcy wykonawców - tancerzy, śpiewaków, instrumentalistów i twórców ludowych.

"Goście zagraniczni zaprezentują tańce, muzykę, śpiew i obrzędy wybranego regionu swojego kraju. W tym roku Tydzień Kultury Beskidzkiej odwiedzą grupy europejskie, a także goście z Afryki, Ameryki Południowej i Azji" - podała w czwartek Sabina Słowiak z biura prasowego Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Słowiak przypomniała, że prezentacje odbędą się na pięciu głównych estradach: w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu, a także podczas 45. Wawrzyńcowych Hud w Ujsołach, 76. Gorolskigo Święta w Jabłonkowie i 28. Festynu Istebniańskiego. Tradycyjnie odbędą się samodzielne przeglądy konkursowe: 54. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu i 32. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Wiśle.

"Festiwal Folkloru Górali Polskich od początku związany był z Żywcem. To tam w 1970 r. odbyły się Dni Polskie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, które po pięciu latach stały się niezależnym festiwalem polskiej góralszczyzny. W wydarzeniu uczestniczą bowiem wszystkie grupy etnograficzne polskich górali, wymieniając się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat zagadnień rodzimego folkloru" - podała Słowiak.

Jak dodała, w tym roku o Złote Żywieckie Serca rywalizowały będą 24 zespoły, 22 kapele, 38 grup śpiewaczych, 24 śpiewaków ludowych, 16 instrumentalistów, sześciu multiinstrumentalistów oraz ośmiu mistrzów śpiewaków i 17 mistrzów instrumentalistów wraz z uczniami.

W wiślańskich 32. Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w szranki staną zespoły z krajów Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy, wśród których nie zabraknie reprezentantów Polski.

"W Wiśle, 30 lipca, odbędzie się także wspólny koncert zespołów Twinkle Brothers i Trebunie-Tutki" - oznajmiła.

Honorowy patronat nad 60. Tygodniem Kultury Beskidzkiej objął prezydent RP Andrzej Duda.

Tydzień Kultury Beskidzkiej nawiązuje do przedwojennego Święta Gór. Pierwsza edycja odbyła się w 1964 r. w Wiśle i był to wówczas jedynie przegląd zespołów regionu cieszyńskiego, wzbogacony o zespoły z Podhala i Zaolzia. W następnych latach do imprezy dołączały kolejne miasta.