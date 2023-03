A.Andruszkiewicz: chcemy, żeby mObywatel był naszym cyfrowym asystentem w komunikacji z urzędami

Chcemy, żeby mObywatel był naszym cyfrowym asystentem do komunikacji z urzędami, z administracją państwową, gdzie znajdziemy cały szereg możliwości i usług, które - co ważne - także będą rozbudowywane - powiedział w rozmowie z PAP sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Adam Andruszkiewicz.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ustawę o aplikacji mObywatel, która umożliwi posługiwanie się na terenie kraju dokumentami w aplikacji, w tym dowodem osobistym, na równi z dokumentami tradycyjnymi Sejm uchwalił na posiedzeniu 9 marca. W tym tygodniu ustawą zajmuje się Senat.

Odpowiedzialny za ustawę sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Adam Andruszkiewicz podkreślił, że ustawę można nazwać rewolucyjną. Dodał, że Polska jest największym krajem Unii Europejskiej, który na mocy ustawy przyjmuje stosowanie cyfrowego portfela, który - jak mówił - będzie powszechny i respektowany na równi z tradycyjnymi dokumentami.

"Aplikacja mObywatel stanie się naszym cyfrowym portfelem, w którym znajdziemy m.in. nasz dowód osobisty, ale również inne dokumenty, jak legitymacje uczniowskie, studenckie, karty dużej rodziny, prawo jazdy, szereg dokumentów, które będą traktowane w naszym państwie, jak dokumenty tradycyjne, plastikowe. Mówiąc wprost w każdym miejscu będziemy mogli się tymi dokumentami zawartymi w aplikacji legitymować" - zaznaczył Andruszkiewicz.

Pytany o planowaną na przełomie czerwca i lipca aktualizację aplikacji podkreślił, że aplikacja będzie zyska rozbudowany interfejs. "Będzie to interfejs przyjazny, czytelny, nowoczesny. Chcemy, żeby mObywatel był naszym cyfrowym asystentem do komunikacji z urzędami, z administracją państwową. Znajdziemy tam cały szereg możliwości i usług, które - co ważne - także będą rozbudowywane" - zapewnił.

W pierwszej jednak kolejności - jak podkreślił - do aplikacji zostaną zaimplementowane funkcjonalności, które zostały zawarte w ustawie. "Mam tu na myśli płatności, żeby mObywatel był również aplikacją, która umożliwia płatności w kontaktach z urzędami, będziemy też wdrażać kolejne dokumenty" - mówił.

Dodał, że trwają rozmowy z samorządami i innymi instytucjami o implementacji do mObywatela kolejnych dokumentów. "Nie jest tajemnicą, że znajda się tam karty mieszkańca, kolejnym z pomysłów, który chcemy zaimplementować jest możliwość wystawienia pełnomocnictwa do załatwienia sprawy urzędowej, czyli już nie będziemy musieli jako obywatele bawić się w papierologię, aby ktoś załatwił w naszym imieniu sprawę w urzędzie. Musi być możliwość wystawienia e-pełnomocnictwa za pośrednictwem mObywatela do załatwiania wszelkich spraw urzędowych w Polsce" - powiedział.

Pytany o pomysł implementacji do mObywatela karty rowerowej powiedział, że rząd nie jest temu rozwiązaniu przeciwny i niewykluczone, że w przyszłości się ono pojawi. "Uważamy, że jest to dobre rozwiązanie, ale wymaga to zmian w prawie; być może karta rowerowa pojawi się w ustawie, ale np. z późniejszym terminem wejścia w życie" - powiedział.

Odnosząc się do terminu, w którym obywatele będą mogli się posługiwać dowodem osobistym w mObywatelu na równi z dokumentem plastikowym odparł, że realnym terminem jest lato tego roku. W późniejszym terminie dokument zawarty w aplikacji będzie respektowany w banku. Tutaj mowa jest o wrześniu tego roku.

"Banki prosiły nas o trochę dłuższy termin. To sfera krytyczna, jeśli chodzi o naszą tożsamość i dotyczy m.in. kredytów, czy pobierania środków z kont. Są to kwestie wrażliwe. Absolutnie rozumiemy argumenty banków i to, że chcą się one do tych kwestii przygotować, dlatego dostana troszeczkę więcej czasu" - powiedział.

Przyjęta przez Sejm regulacja ma umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom udostępnianie w mObywatelu lokalnych dokumentów, np. karty mieszkańca miasta, czy kart członkowskich, np. klubu seniora, klubu sportowego, czy innych.

W ramach mObywatela dostępne będą także usługi e-Urzędu Skarbowego. Możliwe będzie także płacenie online za usługi administracyjne, czyli np. wydanie dokumentów, wniosków, czy uiszczanie opłat skarbowych.

W przyszłości aplikacja mObywatel będzie m.in. wysyłała powiadomienia o otrzymaniu zwrotu podatku, dofinansowaniu z gminy, czy decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola. Poinformuje także o zbliżającym się terminie ważności dokumentów, takich jak dowód osobisty, czy paszport.

Aplikacja mObywatel ma być zintegrowana z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Rejestrem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Rejestrem Komorników i Notariuszy.

Do tej pory zanotowano 9,5 mln pobrań aplikacji mObywatel.

Obowiązek respektowania dowodu osobistego w aplikacji mObywatel przez banki zostanie wprowadzony 1 września 2023 roku. O wprowadzenie okresu przejściowego, który pozwoliłby na wprowadzenie odpowiednich procedur i narzędzi, apelowały instytucje finansowe.