A. Andruszkiewicz: Tusk opowiada bajki, że PO od początku ostrzegała przed Nord Stream 2

Lider PO Donald Tusk w Poczdamie opowiadał bajki, że Platforma od początku ostro ostrzegała przed Nord Stream 2, a on osobiście walczył z uzależnieniem energetycznym Europy od Rosji - ocenił w czwartek sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz.

"D. Tusk występując w niemieckim Poczdamie opowiada bajki, że jego PO od początku ostro ostrzegała przed Nord Stream 2 - a także, że on osobiście walczył z uzależnieniem energetycznym Europy od Rosji. No to przypomnijmy zatem co wówczas liderzy PO mówili o tych zagrożeniach!" - napisał na Twitterze Andruszkiewicz.

Do wpisu załączył fragment wystąpienia Tuska w Poczdamie, w którym b. premier mówił: "Mieliśmy rację, kiedy ostrzegaliśmy przed fatalnymi geopolitycznymi konsekwencjami Nord Stream 2". Bezpośrednio po tym na nagraniu jest krótki fragment dawnej wypowiedzi obecnego prezydenta Warszawy, wiceszefa PO Rafała Trzaskowskiego: "Kwestia dotycząca Nord Stremu II, rzeczywiście jest parafowane porozumienie, porozumienie prywatnych firm i też trzeba jasno powiedzieć, że nie stoją za tym, dzięki Bogu, rządy".

Następnie na nagraniu udostępnionym przez Andruszkiewicz jest kolejny fragment czwartkowego wystąpienia Tuska w Poczdamie: "(Mieliśmy rację) kiedy starałem się w 2014 roku po pierwszym ataku Rosji na Ukrainę przekonać Niemców, Francuzów, Włochów do Europejskiej Unii Energetycznej, która mogła uniezależnić Europę od dyktatu gazowego Rosji". Następnie na nagraniu jest archiwalna wypowiedź obecnego szefa PO: "Póki jak będę o tym współdecydował Polska nie będzie krajem jakiejś właśnie takiej agresywnej koncepcji antyrosyjskiej".