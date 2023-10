A. Bodnar: prawdopodobnie do końca listopada będziemy mieli nowy rząd

Prawdopodobnie misja stworzenia nowego rządu zostanie powierzona Mateuszowi Morawieckiemu, nawet, jeżeli to jest sprzeczne z logiką - powiedział w środę w TVN24 senator elekt KO Adam Bodnar.

Zapytany o najbardziej prawdopodobny scenariusz tego, co stanie się po wyborach, Bodnar zaznaczył, że - w jego opinii - misja stworzenia nowego rządu zostanie powierzona obecnemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

"Nawet, jeżeli to jest sprzeczne z logiką, nawet, jeżeli to jest sprzeczne z jakimiś rozumowaniem politycznym, bo wiadomo, że to nie PiS wygrało te wybory. W sensie nominalnym być może tak, ale te trzy partie opozycji demokratycznej szły razem i chcą razem formować rząd" - mówił.

Według Bodnara, chodzi o to, żeby "przedłużyć i nie pozwolić na proste zwycięstwo, proste przejęcie władzy". "Mam nadzieję, że to szukanie jakichś alternatywnych scenariuszy szybko się skończy" - zastrzegł.

Adam Bodnar dodał, że chodzi o to, by nie pozwolić na przejęcie władzy, ale prawdopodobnie do końca listopada będziemy mieli nowy rząd.

Podkreślił, że decydującym momentem będzie zaplanowane na połowę listopada posiedzenie Sejmu. "To będzie powołanie nowego marszałka, a nowy marszałek już może doprowadzić do zrobienia wszystkich rzeczy. Może powoływać komisje śledcze, może przeprowadzić wnioski o wotum nieufności. W pewnym sensie posiadanie kontroli na parlamentem w systemie demokracji konstytucyjnej daje bardzo wiele" - ocenił.

Zdaniem Bodnara, najważniejszym celem nowego rządu będzie "odbudowa praworządności" i przyjęcie ustaw, które są już przygotowane i czekają, aby zacząć nad nimi pracować. "To jest ważne nie tylko z punktu widzenia odzyskiwania zaufania obywateli do państwa, ale także z punktu widzenia odzyskiwania środków z KPO" - zastrzegł.

Według byłego RPO, odbudowywanie praworządności może potrwać kilka lat.

"Naruszenie praworządności to nie jest tylko kwestia zniszczenia instytucji państwowych, podważenia ich konstytucyjnego statusu, ale to jest też zmiana mentalna, która się odbyła. Od 8 lat żyjemy w państwie, w którym wyroki sądu są brane w nawias, nie traktuje się poważnie działalności Trybunału Konstytucyjnego, prokuratura jest upolityczniona - i to wszystko wpływa na to, jak ludzie to postrzegają. Nam kilka lat zajmie odbudowanie tej mentalności, że konstytucja i prawo są traktowane poważnie" - ocenił. Zaznaczył, że należy uchwalić nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. "Jest taki projekt, przygotowany przez Fundację Batorego i inne organizacje społeczne.

Po drugie, doprowadzić do tego, że w TK zaczną się pojawiać sędziowie, którzy mają rzeczywisty mandat bycia niezależnymi sędziami, czyli są świetnymi, uznanymi prawnikami; poczekać na rezygnację niektórych sędziów TK, w stosunku do niektórych przeprowadzić postępowania dyscyplinarne" - wymienił.

Zdaniem Bodnara, o niezależnym TK będzie można myśleć w okolicach roku 2025

Dodał, że należy uchwalić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, która również jest już przygotowana. "W tym przypadku mamy projekt senacki, który został normalnie przepracowany i teraz wystarczy ten projekt przyjąć. Ustawa o KRS przewiduje procedurę powołania nowej KRS, ale także procedurę ponownej weryfikacji, czy, być może, ponownych konkursów na te stanowiska, które zostały obsadzone przez neosędziów" - powiedział.

Zaznaczył, że w przypadku niektórych sędziów nie chodzi o ich odwołanie, ale o przywrócenie na stanowiska, na których byli wcześniej.