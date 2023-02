A. Deszczyca o wizycie Bidena w Kijowie: mocne wsparcie dla żołnierzy, ale też dla społeczeństwa

Uważam, że to bardzo mocne wsparcie dla żołnierzy, ale też dla społeczeństwa, które odbiera wizytę prezydenta USA, jako sygnał: Nie jesteście sami, jesteśmy z wami do zwycięstwa - mówił we wtorek o wizycie prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie b. ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca.

Prezydent USA Joe Biden złożył w poniedziałek niezapowiedzianą wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański prezydent podczas wizyty poinformował m.in., że Ukraina otrzyma nowy pakiet pomocy wojskowej warty 500 mln dolarów, w tym amunicję do systemów HIMARS.

Były ambasador Ukrainy w Polsce został zapytany w Radiu Zet o to, co wizyta prezydenta USA w Kijowie oznacza dla przeciętnego Ukraińca. "Przede wszystkim to jest bardzo mocny sygnał poparcia dla Ukrainy. Ważne, że do wizyty doszło w przeddzień rocznicy brutalnego najazdu Rosji na Ukrainę. Ważne, że doszło do tej wizyty w Dniu Pamięci Bohaterów Niebiańskiej Sotni, którzy walczyli o demokratyczną i europejską przyszłość Ukrainy" - mówił Deszczyca.

Dopytywany, czy to będzie przełomowe dla ducha ukraińskich żołnierzy, którzy walczą na froncie, odpowiedział: "Tak, uważam, że to będzie bardzo mocne wsparcie dla żołnierzy, ale też dla społeczeństwa, które na pewno odbiera wizytę, jako sygnał: +Nie jesteście sami, jesteśmy z wami, będziemy z wami cały czas, dopóki to będzie potrzebne, jesteśmy z wami do zwycięstwa+".

Ocenił, że oprócz emocjonalnego wymiaru tej wizyty, ważne są także zapowiedzi prezydenta Bidena nt. przekazania pomocy finansowej, militarnej i humanitarnej Ukrainie.

Na pytanie, o jakiej broni marzy Ukrainy, odpowiedział: "Dla nas wciąż (najważniesze) pozostaje sprzęt ciężki - czołgi, artyleria dalekosiężna, ale też awiacja bojowa, samoloty". Jeżeli dostaniemy tę broń, to wygramy wcześniej, a tak czy inaczej wygramy".

Mówiąc o wizycie Bidena w Kijowie powiedział, że "to dość poważny cios w stronę Rosji, Kremla i Putina". "Putin chyba przeliczył się. Oczekiwał, że Ukraina upadnie, że prezydent Zełenski ucieknie, Zachód się podzieli, znów będzie można robić jakieś układy z jakimiś państwami na zachodzie, że nie będzie tej jedności, będzie można się dogadać, coś skombinować tak jak w 2014 i 2015 r.".

"Wizyta Bidena pokazuje jedność Zachodu, jedność z Ukrainą i na pewno jest skierowana przeciwko tej brutalnej agresji i zachowaniu Rosji" - zaznaczył.

Jak mówił, oczekuje także na przemówienie prezydenta USA w Warszawie. "Oczekuję, że (prezydent USA) podziękuje Polsce. Pamiętam, jak rok temu Polska przyjmowała Ukraińców. Podziw od całego świata. Po drugie, że potwierdzi jedność transatlantycką. Po trzecie - mam nadzieję, że zapowie, że tę wojnę wygramy, bo jesteśmy zjednoczeni" - wskazał.

Amerykański przywódca przybył do Warszawy w poniedziałek późnym wieczorem. We wtorek zaplanowano jego spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą; ma też wygłosić przemówienie do narodu polskiego. Na środę zaplanowano jego udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy.