A. Duda: być może dochodzi do przesilenia na Kremlu, ale pewności nie ma żadnej

Bunt Grupy Wagnera w Rosji jest kwestią bez precedensu w ostatnich dziesięcioleciach; być może dochodzi do jakiegoś przesilenia na Kremlu, ale pewności nie ma żadnej - powiedział w piątek, w Radiu ZET prezydent Andrzej Duda.

Prezydent był pytany, co wiadomo o obecnej sytuacji na Kremlu, czy tam rzeczywiście już toczy się walka o władzę i może nawet dochodzić do zabójstw politycznych.

"Tego typu rozważania są jednak mimo wszystko dzisiaj absolutnie spekulacjami (...). Są to spekulacje, dyskusje. Na pewno coś się stało, wszyscy to widzieliśmy, jest to jakaś sytuacja zupełnie wyjątkowa, która od wielu dziesięcioleci w Rosji nie miała miejsca. Coś takiego jak bunt Grupy Wagnera, to co obserwowaliśmy w ciągu ostatniego weekendu, jest kwestią w ostatnich dziesięcioleciach bez precedensu" - powiedział Duda.

Dopytywany, czy jest potencjał zamachu stanu, odparł, że to są właśnie pytania, które wszyscy sobie zadają. Zaznaczył przy tym, że od początku wojny w Ukrainie, są jakieś elity w Moskwie, które nie są zadowolone z tego, że Władimir Putin rozpętał ten konflikt. Dodał, że - z obiektywnych przyczyn - te rozważania przybrały na sile.

"Być może, rzeczywiście może dochodzić do jakiegoś przesilenia na Kremlu, ale pewności nie ma żadnej" - dodał prezydent.