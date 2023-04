A. Duda: na każdym forum europejskim i światowym mobilizujemy do wspierania Ukrainy

Na każdym forum europejskim i światowym mobilizujemy wszystkich naszych sojuszników i aliantów, aby wspierać Ukrainę ze wszystkich sił - powiedział w środę, podczas spotkania delegacji Polski i Ukrainy, prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że najważniejsze w sprawach bieżących jest wsparcie dla Ukrainy, aby udało się jej odeprzeć wroga, rosyjskiego najeźdźcę, ze swojego terytorium.

"Mamy nadzieję, że to się wkrótce uda, przesyłamy, tak jak rozmawialiśmy, w miarę swoich możliwości, wsparcie militarne, ale też chcę zapewnić pana prezydenta (Ukrainy) i panów ministrów, że na każdym absolutnie forum europejskim i światowym, na którym jesteśmy i wypowiadamy się na temat aktualnej sytuacji mobilizujemy wszystkich naszych sojuszników i aliantów do tego, aby wspierać Ukrainę ze wszystkich sił" - podkreślił Duda.

"Wierzę w to, że dzięki temu wsparciu, mimo tego, że Rosja w porównaniu z Ukrainą jest mocarstwem, to jednak Ukraina zwycięży, a tym samym będzie to oznaczało, że zwyciężyła po prostu sprawiedliwość, zwykła dziejowa sprawiedliwość, że napastnik został odparty" - powiedział polski prezydent.

Podziękował prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu i całej ukraińskiej delegacji za przyjazd do Polski, by "pokazać tę naszą jedność i współpracę". "Bardzo się cieszę, że jesteśmy tu razem" - powiedział prezydent Duda.