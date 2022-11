A.Duda: pomoc dla Ukraińców to działania w obronie niepodległości Polski

Pomagając Ukraińcom pokazaliście wielką klasę, pokazaliście, że Polak potrafi w najlepszym tego słowa znaczeniu - mówił prezydent Andrzej Duda, zwracając się do Polaków podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. To były i są działania w obronie niepodległości Rzeczypospolitej - dodał.

Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego mówił o pomocy, jaką społeczeństwo polskie udzieliło Ukrainie i jej obywatelom po wybuchu wojny z Rosją.

"Jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy z czystym sercem, z oddaniem ojczyźnie, z wiarą w konieczność działania dla jej dobra, bezpieczeństwa współobywateli i dobrego imienia Polski pełnili swoją służbę, służyli jako wolontariusze na polskiej granicy, przy granicy i we wszystkich miejscach, gdzie trzeba było nieść pomoc. Dziękuję za to z całego serca" - podkreślił prezydent.

"Dziękuję wszystkim, którzy potem nieśli wsparcie dla naszych ukraińskich sąsiadów (...). Tym, którzy przyjęli przybyszów z Ukrainy do swoich domów. Nie pytając, kto jest kim, nie pytając, czy są biedni czy zamożni" - zaznaczył Duda.

Dziękował ludziom, którzy "niejednokrotnie prywatnymi samochodami przyjeżdżali na przyjścia graniczne, aby przyjąć do swoich domów, po to, by zaproponować pomoc i wsparcie".

Prezydent przypomniał, że Polacy przekazywali też pomoc rzeczową i wsparcie finansowe dla walczącej Ukrainy, zbierano wyposażenie dla żołnierzy. "Dziękuję za to moim rodakom. Pokazaliście wielką klasę, pokazaliście, że Polak potrafi w najlepszym tego słowa znaczeniu" - podkreślił.

"Tak, to były i są działania w obronie niepodległości Rzeczypospolitej. To były i są działania w obronie wolności naszej i naszej części Europy" - powiedział Duda.