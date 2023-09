A. Duda: w 2015 r. jako kandydat na prezydenta byłem atakowany przez wszystkie główne media

W 2015 r., gdy byłem kandydatem na prezydenta, byłem atakowany przez wszystkie główne media - mówił w czwartek w TVN 24 prezydent Andrzej Duda. Ocenił też, że, kiedy rządziła koalicja PO-PSL aparat władzy był dalece bardziej zaangażowany w kampanię wyborczą niż obecnie.

Prezydent Andrzej Duda poproszony został w czwartek w TVN 24 o komentarz wobec - jak to określono - "nierówności w dostępie do mediów rządowych, gdzie na żywo pokazywane są tylko spotkania jednej opcji - Prawa i Sprawiedliwości.

"Państwo tak pomagacie opozycji i inne media - radia, portale internetowe - że naprawdę żadna szkoda się nie dzieje" - powiedział Andrzej Duda.

Jak dodał, w 2015 r., kiedy był kandydatem na prezydenta, był "atakowany wtedy przez wszystkie główne media, ponieważ TVP była w całości w rękach wówczas rządzącej koalicji PO-PSL". "Wasza telewizja(TVN - PAP) wspierała wtedy w sposób jednoznaczny mojego konkurenta" - wskazał Duda.

Jak zaznaczył, "na szczęście mamy pluralizm mediów". "Oczywiście, jak jest pluralizm w mediach, jak jest demokracja, to bardzo często jest w mediach ostra wymiana zdań". "Boleję nad tym, ale dzieje się to w ramach wolności słowa, w ramach wolności mediów. Musimy to zaakceptować" - powiedział prezydent.

Zwrócił uwagę, że w Stanach Zjednoczonych podczas kampanii wyborczych w mediach prowadzone są "żarliwe dyskusje". "Nieraz jest ostry, dla nas wręcz przerażający - ton różnych wypowiedzi dotyczących polityków czy samych polityków" - powiedział Duda.

"Władze zawsze wykorzystują potencjał, który mają do dyspozycji, żeby się wspomóc. Tak było i prawdopodobnie tak będzie, bo takie są po prostu prawa życia" - ocenił prezydent Duda. Jak dodał, "tak było również w czasach, kiedy ja prowadziłem swoje kampanie jako przedstawiciel opozycji w Polsce, od 2007 r. do 2015 r., - przez długie 8 lat". "Przetrwałem konsekwentnie robiąc swoje. W miarę możliwości przekonując rodaków, żeby na mnie zagłosowali, żeby zmienili władzę" - mówił Duda.

"Byłem świadkiem, jak w mediach opluwany był w najohydniejszy sposób prezydent Lech Kaczyński, przy którego boku byłem. Widziałem tę kampanię nienawiści. Widziałem, co robiły media po katastrofie smoleńskiej" - mówił Duda. "Aparat władzy był wówczas dalece bardziej zaangażowany w kampanię. Siał nienawiść i pozwała na wypowiedzi, które wtedy były tak daleko idące, że były wstrząsające" - stwierdził.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę