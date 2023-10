A. Dziemianowicz-Bąk (Lewica) do młodych: idźcie na wybory i głosujcie na Polskę dla młodych ludzi

Idźcie na wybory i głosujcie na Polskę dla młodych ludzi. Taka Polska jest możliwa. Taka Polska jest w zasięgu ręki i taką Polskę zbudujemy razem z wami - mówiła posłanka Nowej Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas konwencji wyborczej poświęconej młodym ludziom.

We wtorek we Wrocławiu odbyła się wyborcza konwencja Nowej Lewicy zatytułowana "Przyszłość jest teraz. Burza mózgów z młodzieżą we Wrocławiu". Uczestniczyli w niej młodzi członkowie partii oraz kandydaci w wyborach parlamentarnych.

Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że młodzi ludzie w Polsce wiedzą, czego chcą w swoim życiu, a lewica ma program, który pozwoli pomóc osiągnąć te cele. Jak dodała, lewica słucha głosu młodych ludzi i dzięki temu dobrze wie, czego młodzi chcą, a czego nie chcą.

"Wy wiecie czego chcecie i wiecie, że chcecie tego teraz. A ja wiem i chcę wam to dzisiaj tutaj powiedzieć, że nie musicie czekać. To wszystko jest możliwe nie za pięć lat, za dziesięć lat, tylko dokładnie za pięć dni. Za pięć dni są wybory, to są wybory, które są o was. To są wasze wybory, to są wybory waszych marzeń i wybory waszej przyszłości. Tej przyszłości, która zaczyna się teraz, tej przyszłości, po którą możemy wspólnie sięgnąć razem tu we Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Poznaniu i w całej Polsce" - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Dodała, że wspólnie z lewicą młodzi mogą po tę przyszłość sięgnąć 15 października. "15 października możecie iść i idźcie na wybory. Idźcie na wybory i głosujcie na lewicę. Idźcie na wybory i głosujcie na młode osoby, głosujcie na młodą Polskę. Idźcie na wybory i głosujcie na Polskę dla młodych ludzi. Taka Polska jest możliwa. Taka Polska jest w zasięgu ręki i taką Polskę zbudujemy razem z wami" - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Wcześniej uczestnicy konwencji omawiali punkty wyborczego programu Nowej Lewicy adresowane właśnie do młodych ludzi. Mówiono m.in. o konieczności budowy tanich mieszkań, także na wynajem, remontów starych akademików i budowy nowych, przyznaniu każdemu studentowi tysiąca złotych stypendium.

Sporo czasu poświecono kwestiom zdrowotnym: lepszemu dostępowi do lekarzy i opieki psychiatrycznej oraz psychologicznej, zalegalizowaniu aborcji, refundacji antykoncepcji oraz in vitro, jak i refundacji procedury zmiany płci.

Działacze deklarowali, że zmienią program edukacji, by szkoła lepiej przygotowywała do rynku pracy. Zamiast przedmiotu Historia i Teraźniejszość wprowadzą edukację pracowniczą. Doprowadzą, że młodzi naukowcy nie będą chcieli wyjeżdżać z Polski.

Rozmawiano też o bezpieczeństwie m.in. ustawowym wzmocnieniu Państwowej Inspekcji Pracy, która miałaby możliwość eliminować zatrudnienie na umowy śmieciowe. Natomiast wzmocnienie cywilnego nadzoru nad policją ma sprawić, że młodzi ludzie nie będą się bali organów ścigania.