A. Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica): 8 proc. PKB na ochronę zdrowia jest konieczne

Zrobimy wszystko, by polska ochrona zdrowia była w końcu dofinansowana; 8 proc. PKB jest konieczne, żeby państwo i ochrona zdrowia mogły stanąć na nogi – mówiła we wtorek w Słupsku posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, "jedynka" gdyńsko-słupskiej listy wyborczej Nowej Lewicy do Sejmu.

W konferencji prasowej Nowej Lewicy w Słupsku przed szpitalem wojewódzkim - oprócz Dziemianowicz-Bąk - udział wziął również współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, a także posłanka Katarzyna Kotula i poseł Marek Rutka.

Dla posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk była pierwsza konferencja po wypadku, jakiemu uległa w minioną sobotę. "Cieszę się, że mogę tu z państwem być, cieszę się bardziej niż na jakiejkolwiek wcześniej konferencji prasowej, bo mogło być różnie" - podkreśliła, dziękując za ratunek i pomoc personelowi medycznemu i niemedycznemu. "Spędziłam kilka dni po wypadku na oddziale intensywnej terapii i oddziale neurochirurgii. Miałam dużo czasu na odpoczynek i myślenie o tym, jak wygląda państwo, polska ochrona zdrowia i o tym, że zdrowie jest bezcenne, ale leczenie kosztuje" - powiedziała.

"Zrobimy wszystko, żeby polska ochrona zdrowia była w końcu dofinansowana. 8 proc. PKB jest konieczne, żeby państwo i ochrona zdrowia mogły stanąć na nogi. Konieczny jest wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia dla pracowników medycznych i niemedycznych" - podkreśliła. Jak wyliczała, "konieczna jest poprawa, skrócenie kolejek do specjalistów, by na kontrolne badania po wypadkach, ciężkich chorobach nie trzeba było czekać miesiącami, a czasami latami".

"My wiemy, jak to zrobić, my wiemy, dlatego trzeba to zrobić. Ja osobiście wiem lepiej niż kiedykolwiek, jak bardzo jest to potrzebne" - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

Poseł Lewicy Marek Rutka, który o ponowny wybór do Sejmu ubiega się z miejsca drugiego gdyńsko-słupskiej listy, mówił o przepracowanych pielęgniarkach oraz o tym, że jest ich za mało na oddziałach szpitalnych. Przytoczył dane, z których wynika, że w UE średnio na 1000 mieszkańców przypada 9 pielęgniarek, natomiast w Polsce ta średnia to ok. 5 pielęgniarek, a w woj. pomorskim - 3,9. "To najgorszy współczynnik w całym kraju" - zaznaczył Rutka.

Wspomniał także o obywatelskim projekcie ustawy skierowanym do Sejmu w lipcu, pod którym podpisało się ponad 200 tys. pielęgniarek i położnych, a który dotyczy zagwarantowania płac tej grupie zawodowej zgodnie z kwalifikacjami wynikającymi z wykształcenia. "Projekt PiS skierował do komisji i faktycznie wrzucił do sejmowej zamrażarki" - powiedział Rutka. Zaznaczył, że Lewica postuluje, "by kwestie związane z wynagrodzeniem brał na siebie budżet NFZ".

Z kolei posłanka i liderka listy gdańskiej do Sejmu Katarzyna Kotula stwierdziła, że "rząd wydawał pieniądze na prawo i lewo w sposób bardzo nietransparentny". "Obiecujemy jako Lewica, że wszyscy, którzy byli zaangażowani w ten proceder nietransparentnego wydatkowania pieniędzy przeznaczonych na walkę z Covid-19, zostaną rozliczeni. Obiecujemy, że ta sprawa zostanie przez nas bardzo szczegółowo zbadana" - zaznaczyła.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty wskazywał, że - bez względu, jaki rząd rządzi - są dwie rzeczy zasadnicze dla każdego narodu: długość życia i liczba urodzeń. Zaznaczył, że obecnie zarówno mężczyźni i kobiety żyją o ponad dwa lata krócej, a dzieci rodzi się najmniej od II wojny światowej.

"Nie ucieknie PiS od odpowiedzialności za to. To jest pojęcie strategicznego interesu każdego narodu. Oskarżam PiS, oskarżam (Jarosława) Kaczyńskiego, (Andrzeja) Dudę, (Mateusza) Morawieckiego o to, że doprowadzili do tego, że łamiemy podstawowe strategiczne interesy Polski w tym względzie" - mówił Czarzasty.

Politycy Nowej Lewicy i kandydaci z jej list do parlamentu odwiedzą jeszcze we wtorek Bytów i Chojnice w woj. pomorskim.