A. Kwaśniewski: Dziś czas zaufać raz jeszcze Lewicy

Lewica to nie tylko kompetencja jej polityków, ale to czytelny i konsekwentnie wypowiadany program. We władzy będzie można go wdrażać i powinniśmy taką szansę lewicy stworzyć - mówił w sobotę na konwencji programowej Lewicy w Będzinie b. prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Aleksander Kwaśniewski odnosząc się do zbliżających się wyborów, zachęcał do oddania głosu na lewicę:

"Dziś jesteśmy przed kolejnymi wyborami i w moim przekonaniu dla ludzi lewicy wybór musi być czytelny. To głos oddany na kandydatów lewicy. To głos oddany na nadzieję, że Polska może wyjść z tego zakrętu, w którym jesteśmy przez 8 lat rządów PiS-u. Polsce potrzebna jest koalicja, która zostanie stworzona przez partię dzisiejszej demokratycznej opozycji, ale w której ważną rolę odgrywać będzie lewica" - mówił b. prezydent.

Jak przekonywał, "Lewica jest gwarantem praw kobiet, jest gwarantem świeckiego państwa". "Lewica jest gwarantem, że osiągniemy zdecydowany postęp w usługach publicznych, w dobrej edukacji, w lepszej ochronie zdrowia, w rozwiązywaniu problemów ludzi niepełnosprawnych i starych" - podkreślił.

"Lewica jest również gwarantem tego, że Polska będzie liczyć się w Europie i będzie działać na rzecz silnej, zjednoczonej Europy, która jest niezbędna w tym zagrożonym świecie XXI wieku. A więc Lewica to nie tylko kompetencja jej polityków, ale to czytelny i konskwentnie wypowiadany program. We władzy będzie można go wdrażać i powinniśmy taką szansę lewicy stworzyć" - mówił były prezydent Polski.

Kwaśniewski zwrócił się do elektoratu lewicy i zachęcał do wzięcia udziału w wyborach. Przekonywał też najmłodszych wyborców do zainteresowania się programem lewicy.

"Jeśli spojrzycie na programy, jeśli spojrzycie na ludzi, jeśli ocenicie ich konsekwencję i wiarygodność, to przekonacie się, że głos na lewicę nie będzie zmarnowany. Że on stworzy szansę, aby to, o czym oni mówią, stało się rzeczywistością. Apeluję - zagłosujmy na kandydatki, kandydatów lewicy. To będą dobrze zainwestowane głosy. To będzie pewność, że ten program, o którym lewica mówi, będzie rzeczywistością" - mówił Aleksander Kwaśniewski.