A.Kwaśniewski: razem z Bronisławem Komorowskim zaprosiliśmy liderów opozycji, by rozmawiać o bezpieczeństwie

Razem z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim zaprosiliśmy liderów opozycji na wtorkowe spotkanie, by porozmawiali o kwestiach bezpieczeństwa, aby zobaczyć, jakie są między nimi punkty wspólne, a czym się różnią - powiedział w poniedziałek były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

We wtorek w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbędzie się konferencja pod hasłem "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - rola Polski", którą z okazji 25-lecia rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Polski do NATO organizują byli prezydenci - Aleksander Kwaśniewski Bronisław Komorowski - oraz ich fundacje "Amicus Europae" i Instytut Bronisława Komorowskiego. W wydarzeniu - oprócz byłych prezydentów - mają wziąć udział liderzy opozycji, w tym szef PO Donald Tusk, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty oraz Robert Biedroń, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, ambasador RP w USA w latach 1994-2000 Jerzy Koźmiński, a także eksperci od bezpieczeństwa.

Aleksander Kwaśniewski w poniedziałek w Polsat News podkreślił, że idea tej konferencji zrodziła się wiele miesięcy temu. Zaznaczył, że wydarzenie będzie się składało m.in. z części historycznej, związanej z 25-leciem wejścia Polski do NATO. Jak dodał, przewidziano wystąpienia m.in. Komorowskiego, Brzezinskiego oraz Koźmińskiego.

Kwaśniewski podkreślił, że razem z Komorowskim chcieli, by spotkanie było również "kolejną płaszczyzną rozmowy liderów opozycji w niezwykle ważnej sprawie - sprawie bezpieczeństwa". "Chcieliśmy razem z Bronisławem Komorowskim zaprosić liderów opozycji, by powiedzieli, co sądzą o kwestiach bezpieczeństwa, zobaczyć, jakie są między nimi wspólne punkty, różne punkty" - tłumaczył.

B. prezydent był też pytany o ewentualną wspólną listę opozycji w wyborach parlamentarnych oraz o słowa Włodzimierza Czarzastego, że "opozycja jest dogadana i wspólnie stworzy rząd", w odpowiedzi na co niektórzy politycy opozycji zaczęli temu zaprzeczać. "Będę miał szansę jutro dowiedzieć się tego" - podkreślił.

Dopytywany, czy - według niego - jest szansa na jedną wspólną listę opozycji, odpowiedział: "Myślę, że jest szansa". "Ale ja bym decydował o tym, mając naprawdę oparcie w badaniach opinii publicznej. Partie polityczne w Polsce mają pieniądze, więc niech zlecą takie prawdziwe, dobre badania na szerokiej próbce i zobaczą, czy jedna lista daje więcej synergii, więcej głosów, czy jednak część ludzi nie zagłosuje" - powiedział.

Według byłego prezydenta, "trzeba podejść do tego racjonalnie". "Argument za tym, by była wspólna lista, to jest system liczenia głosów, czyli d'Hondt (system d'Hondta to metoda przeliczania głosów oddanych w wyborach na mandaty - PAP), który premiuje duże bloki polityczne. Ale ta synergia - czyli ile głosów dzięki wspólnej liście się zyskuje, a ile się traci - musi być zbadane" - zaznaczył Kwaśniewski.

