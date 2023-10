A. M. Żukowska: umowa koalicyjna na pewno do grudnia

Umowa koalicyjna będzie na pewno do grudnia - powiedziała we wtorek w RMF FM Anna Maria Żukowska (Lewica). Podkreśliła, że do pierwszego posiedzenia Sejmu zostaną ustalone kwestie dotyczące podziału kluczowych ministerstw i deklaracji programowej, która będzie jeszcze uzupełniana.

Żukowska w rozmowie z RMF FM była pytana o rozmowy koalicyjne z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą oraz podział stanowisk w ramach ewentualnego rządu.

Posłanka Lewicy zaznaczyła, że nie jest upoważniona do deklarowania ustaleń, które zapadają. "Pozwólmy liderom je ogłosić. Te rozmowy się toczą" - powiedziała.

Dopytywana, czy Szymona Hołownia zostanie marszałkiem Sejmu odpowiedziała: "Może się tak zdarzyć".

Odnosząc się do spekulacji dotyczących nazwisk w nowym rządzie, oceniła, że szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski byłby dobrym ministrem cyfryzacji. "To jest rzeczywiście temat, w którym Krzysztof Gawkowski jest mocny i myślę, że to jest resort, który by mu pasował, odnalazłby się i byłby osobą kompetentną do zajmowania się tym obszarem" - powiedziała Żukowska.

Dodała, że Lewica "ma ambicje" zajmować się także polityką dotyczącą edukacji oraz pracy i polityki społecznej. "Teraz resort nazywa się rodziny i polityki społecznej, ale raczej wrócilibyśmy do nazwy +polityki społecznej+" - zaznaczyła posłanka Lewicy.

Pytana, kiedy zostanie przedstawiona umowa koalicyjna, odparła że "w ciągu tygodnia, dwóch". "Na pewno do grudnia" - powiedział Żukowska.

Podkreśliła, że do pierwszego posiedzenia Sejmu zostaną ustalone kwestie dotyczące podziału kluczowych ministerstw i deklaracji programowej, która będzie jeszcze uzupełniana. "Powołanie rządu, czyli głosowanie w sprawie wotum zaufania dla, wiemy już, przyszłego premiera Donalda Tuska będzie najprawdopodobniej w grudniu. (...) Jeszcze jest czas na to, żeby ustalić różne rzeczy, dotyczące programu również" - powiedziała posłanka Lewicy.

Podkreśliła, że Lewicy najbardziej zależy na wpisaniu do umowy koalicyjnej budowy mieszkań na tani wynajem, podwyżki dla sfery budżetowej, wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy oraz kwestii dotyczących finansowania służby zdrowia.

Żukowska wskazała, że legalizacja aborcji znajdzie się w protokole rozbieżności, który stanowić będzie załącznik do umowy koalicyjnej. "Proponujemy, żeby na pierwszy ogień poszła tak zwana ustawa ratunkowa Lewicy, czyli dekryminalizująca prawo do przerywania ciąży, pomoc w aborcji, bo w tej chwili przyjaciółki, koleżanki, partnerzy mogą trafić do więzienia za samo informowanie, że można dokonać aborcji za pomocą tabletek" - powiedziała posłanka Lewicy.

Dopytywana o kandydata na stanowisko szefa MEiN, odparła: "Myślę, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zostanie ministrą edukacji". Na uwagę, że Donald Tusk może mieć inne zdanie przyznała: "Może mieć inne zdanie i na tym polega rozmowa, że ma się inne zdanie, a w toku rozmowy się je uwspólnia".