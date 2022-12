A. Macierewicz: opozycja nie chce mówić prawdy o terroryzmie rosyjskim

Tzw. opozycja, formacja rosyjska nie chce mówić prawdy o terroryzmie rosyjskim - powiedział w Sejmie były szef MON Antoni Macierewicz (Pis). Poinformował, że zgłoszona przez niego poprawka do projektu uchwały ws. Rosji dotyczy dwóch katastrof: smoleńskiej i samolotu malezyjskich linii lotniczych.

W czwartek Sejm miał głosować nad projektem uchwały uznającej Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Podczas wieczornej debaty reprezentanci klubów i kół zgodnie wyrazili poparcie dla uchwały. Sprzeciw opozycji wywołało jednak zgłoszenie przez PiS poprawki dotyczącej m.in. katastrofy smoleńskiej. Opozycja nie wzięła udziału w głosowaniu nad poprawką, w związku z tym nie było kworum. "Nie możemy głosować uchwały ponieważ państwo wyciągnęliście karty i nie ma rozstrzygnięcia" - poinformowała marszałek Sejmu marszałek Elżbieta Witek.

"Nie powiem, że jestem wstrząśnięty zachowaniem się tego co naprawdę jest formacją prorosyjską, nie robi to na mnie specjalnego wrażenia" - powiedział Macierewicz dziennikarzom w Sejmie.

Jak podkreślił, poprawka, którą zgłosił, dotyczy dwóch katastrof "spowodowanych rosyjskim działaniem": katastrofy smoleńskiej i zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych z 2014 r. "Tzw. opozycja, formacja rosyjska nie chce mówić prawdy o terroryzmie rosyjskim" - powiedział poseł PiS.

Pytany przez dziennikarzy, dlaczego poprawka nie została zgłoszona wcześniej podczas prac w komisji, Macierewicz odparł, że to nie ma specjalnego znaczenia. "Fundamentalne znaczenie ma to, że dla opozycji było to niedopuszczalne. Nie chcieli się zgodzić na prawdę o terroryzmie rosyjskim" - stwierdził.

Jak mówił, sąd holenderski uznał, że zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych było "działaniem terrorystycznym chronionym i wspieranym przez Rosję". "To samo stwierdził warszawski Sąd Okręgowy 10 listopada (...), podjął decyzję, iż należy aresztować trzech funkcjonariuszy rosyjskich odpowiedzialnych za katastrofę smoleńską" - powiedział Macierewicz.