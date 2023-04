A. Macierewicz: postaramy się dziś złożyć zawiadomienie do godziny 16

Postaramy się zrobić tak, żeby dziś do godziny czwartej wszystkie materiały zostały przekazane do prokuratury - powiedział w poniedziałek Antoni Macierewicz pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia, kiedy złoży w prokuraturze swoje zawiadomienie ws. katastrofy smoleńskiej.

Wiceprezes PiS Antoni Macierewicz w rozmowie z PAP poinformował, że podkomisja smoleńska złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przeprowadzeniu zamachu na życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa pozostałych 95 osób poprzez bezprawną ingerencję dokonaną na wojskowy samolot Tu-154 M.

W poniedziałek w "Sygnałach dnia" w Polskim Radiu był pytany, kiedy zawiadomienie zostanie złożone.

"Mam nadzieję, że tak, to jest problem tylko techniczny, bo tam jest masa załączników, które muszą zostać wydrukowane. Ale postaramy się zrobić tak, żeby dziś do godziny czwartej wszystkie materiały zostały przekazane do prokuratury" - powiedział Antoni Macierewicz. "Im szybciej prokuratura się tym zajmie, tym lepiej" - dodał.

Zaznaczył, że zawiadomienie "łącznie z załącznikami ma ponad 1500 stron", a załączników jest 17.

"Większość materiału, przekazanego do prokuratury to jest materiał, który nie jest znany publicznie. Blisko 800 stron precyzyjnej analizy, pokazującej, jak bardzo służby rosyjskie interweniowały w sprawi polskie, w jak dużym stopniu uzależniały od siebie zarówno media, jak i poszczególnych polityków" - wyjaśnił Macierewicz.