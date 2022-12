A. Macierewicz: uchwała ws. uznania Rosji za państwo wspierające terroryzm powróci na najbliższej sesji Sejmu

Decyzja Prawa i Sprawiedliwości jest jednoznaczna, uchwała ws. uznania Rosji za państwo wspierające terroryzm wróci podczas głosowania na najbliższej sesji Sejmu i na pewno ją przyjmiemy - powiedział w sobotę poseł PiS Antoni Macierewicz.

W Sejmie nie odbyło się w czwartek głosowanie nad uchwałą o uznaniu Rosji za państwo wspierające terroryzm. Opozycja nie wzięła udziału w głosowaniu; na sali nie było kworum. Oburzenie opozycji wywołała poprawka PiS zgłoszona przez Antoniego Macierewicza, dotycząca bezpośredniej odpowiedzialności Federacji Rosyjskiej za katastrofę samolotu Tu-154 M w Smoleńsku (Rosja) 10 kwietnia 2010 r.

Poseł PiS, były szef MON Antoni Macierewicz w sobotę w PR24 pytany o to, co dalej z głosowaniem nad uchwałą, odpowiedział, że "decyzja Prawa i Sprawiedliwości jest jednoznaczna". "My do tej uchwały wrócimy na najbliższej sesji i na pewno ją przyjmiemy" - dodał.

Macierewicz stwierdził, że "zbrodnia Smoleńska" z 10 kwietnia 2010 roku to był "pierwszy atak terrorystyczny mający uświadomić państwom NATO, że prezydent Rosji Władimir Putin jest gotów do każdej zbrodni, do ludobójstwa, do każdego zniszczenia". Dodał, że prezydent Rosji pokazał w tej sposób, że "nie będzie się powstrzymywał przed jakimkolwiek morderczym działaniem, byleby tylko zdominować całą Europę".

"Federacja Rosyjska jest bezpośrednio odpowiedzialna za zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych (lot MH17) w lipcu 2014 r., kiedy to zginęło 298 pasażerów i członków załogi, oraz za katastrofę samolotu polskich sił powietrznych (lot 101) w Smoleńsku (Rosja) w kwietniu 2010 r., w której zginęło 96 osób znajdujących się na pokładzie, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński, urzędnicy polskiego rządu, wysocy rangą dowódcy wojsk polskiego i NATO oraz członkowie polskiego parlamentu" - głosiła poprawka PiS do projektu uchwały.