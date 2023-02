A.Macierewicz: USA mają świadomość, że obrona wschodniej flanki NATO nie jest możliwa bez Polski

USA mają pełną świadomość, że obrona wschodniej flanki NATO nie jest możliwa bez Polski. Wojna w Ukrainie będzie trwała i struktura NATO, w tym flanki wschodniej, musi być wzmocniona trwale - powiedział w poniedziałek w Studiu PAP b.szef MON Antoni Macierewicz (PiS).

Prezydent USA Joe Biden złoży wizytę w Polsce w dniach 21-22 lutego (wtorek-środa). We wtorek po południu w Warszawie, w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego, Biden wygłosi przemówienie do narodu polskiego. Zaplanowane jest też spotkanie Joe Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą, a także - w środę - jego udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy.

"USA mają pełną świadomość, że obrona wschodniej flanki NATO nie jest możliwa bez Polski" - powiedział w poniedziałek w Studiu PAP Antoni Macierewicz, pytany, czy z perspektywy USA Polska stała się gwarantem bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

"Nie chodzi tu tylko o geopolityczne położenie Polski, ale także o potencjał - zarówno wojskowy, ludnościowy, gospodarczy, ale co istotne militarny" - dodał b.szef MON.

Według niego, w kontekście wojny na Ukrainie konieczne jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO. "Wojna będzie trwała i struktura NATO, w tym flanki wschodniej, musi być wzmocniona trwale" - podkreślił Macierewicz.

Dodał, że z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej konieczne jest jak najszybsze zakończenie budowy bazy antyrakietowej i wzmocnienie bezpieczeństwa nuklearnego.

"Bardzo ważne jest rozważenie problemu włączenia Polski do (programu) Nuclear Sharing. To są kwestie kluczowe dlatego, że Rosja szantażuje zagrożeniem nuklearnym. To jest oczywiście szantaż, a nie rzeczywisty plan, ale ten szantaż się powtarza, więc przygotowanie w tej materii ze strony Polski jest niezbędne" - powiedział polityk PiS.

W jego ocenie, to że prezydent Biden w środę weźmie także udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki jest wyrazem "uznania i ustrukturalizowania (idei) Międzymorza". "To jest dla nas niesłychanie ważne, dlatego, że głównym celem strony rosyjskiej - poza zniszczeniem Ukrainy - jest zdominowanie Europy Środkowej - podkreślił.