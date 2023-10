A. Moskwa: W całej Polsce przeprowadzamy program termomodernizacji powiatowych szpitali

W całej Polsce przeprowadzamy program termomodernizacji powiatowych szpitali. W ostatnich latach sam Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansował 54 takie inwestycje, ale to nie koniec – powiedziała w sobotę w Przysusze (Mazowieckie) minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Szefowa resortu klimatu i środowiska wzięła udział w uroczystości podpisania umowy dotyczącej dofinansowania przez NFOŚiGW termomodernizacji budynków i montażu instalacji OZE w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.

Moskwa podkreśliła, że tego rodzaju projekty wpisują się w rządowy program dbania o lokalne społeczności i o Polskę powiatową, o to by szpitale, urzędy, szkoły w małych miasteczkach nie różniły się do tych w dużych miastach.

"To jest nasz cel; zmierzamy do tego celu konsekwentnie i skutecznie. Dlatego w całej Polsce przeprowadzamy program termomodernizacji powiatowych szpitali. W ostatnich latach sam NFOŚiGW sfinansował 54 takie inwestycje, ale to nie koniec. Mamy kolejne umowy do podpisania" - powiedziała minister.

"Te najbliższe tygodnie i miesiące to jest wielki program modernizacji powiatowych szpitali w Polsce" - zaznaczyła Moskwa.

Szpital w Przysusze otrzymał blisko 14 mln zł. "Jest to jedna z największych dotacji w Polsce na termomodernizację szpitali" - zauważyła sekretarz powiatu Marta Zbrowska. Starosta powiatu przysuskiego Marian Niemirski podkreślił, że dotacja ma kilka celów. "Jednym z nich jest uzyskanie zeroemisyjności budynku, ograniczenie o 25 proc. zużycia energii, ale przede wszystkim zbilansowanie energetyczne. Te koszty, które oszczędzimy, na pewno przydadzą się w działalności bieżącej szpitala" - powiedział Niemirski.