A.Mularczyk: będę rekomendował zapytanie strony francuskiej ws. pochodzenia książki podarowanej papieżowi

Będę rekomendował, by nasze służby dyplomatyczne wystosowały oficjalne zapytanie do strony francuskiej, w jaki sposób pozyskana została książka, którą prezydent Emmanuel Macron podarował papieżowi Franciszkowi - powiedział PAP poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się w poniedziałek z papieżem Franciszkiem. Podczas audiencji Macron wręczył papieżowi pierwsze francuskie wydanie rozprawy filozoficznej Immanuela Kanta "Projekt wiecznego pokoju" z 1796 roku. Na pierwszej stronie książki, jak można zobaczyć na zdjęciach publikowanych na Twitterze, widnieje pieczątka "Czytelnia Akademicka we Lwowie".

Czytelnia Akademicka we Lwowie została założona w 1867 roku, działała do 1939 r. Była organizacją akademicką o profilu kulturalno-naukowym, działała jako pierwsze polskie studenckie naukowe towarzystwo akademickie we Lwowie.

"Będę rekomendował, aby nasze służby dyplomatyczne wystosowały oficjalne zapytanie do strony francuskiej o to, w jaki sposób ta książka znalazła się we francuskich rękach. Z pieczęci, która widnieje w książce, można wnioskować, że należała ona do przedwojennej Polski" - powiedział PAP poseł Arkadiusz Mularczyk, który wkrótce, zgodnie z zapowiedziami rzecznika MSZ, ma objąć funkcję wiceszefa polskiej dyplomacji.