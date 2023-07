A. Mularczyk (MSZ): szczyt NATO nie przyniósł przełomu, ale był ważnym krokiem wsparcia Ukrainy i wzmocnienia całego Sojuszu

Przełomu ws. Ukrainy na szczycie NATO nie było, ale okazał się on dużym krokiem naprzód, jeśli chodzi o kwestie wzmocnienia całego NATO ze szczególnym uwzględnieniem jego wschodniej flanki, a także wsparcia dla walczącej Ukrainy - powiedział PAP wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

W środę zakończył się dwudniowy szczyt NATO, który odbył się w Wilnie. Państwa Sojuszu w przyjętym we wtorek komunikacie potwierdziły decyzję ze szczytu w Bukareszcie w 2008 r., że Ukraina zostanie członkiem NATO. Uznały też, że droga Ukrainy do NATO nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan - MAP). Ogłoszono także inaugurację nowego formatu współpracy - Rady Ukraina-NATO.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że Ukraińcy mogą czuć się zawiedzeni tym, że na szczycie nie pojawiła się propozycja daty wstąpienia do Sojuszu, ale z punktu widzenia całości NATO pojawił się szereg ważnych, wzmacniających decyzji. Ta dotycząca zgody na przyjęcie Szwecji do Sojuszu wzmacnia bezpieczeństwo całego basenu Morza Bałtyckiego, Turcja jasno określiła się jako kraj będący +po dobrej stronie mocy+" - powiedział PAP Mularczyk.

"Przełomu w sprawie Ukrainy na szczycie NATO nie było, ale okazał się on dużym krokiem naprzód - jeśli chodzi o kwestie wzmocnienia całego NATO ze szczególnym uwzględnieniem jego wschodniej flanki, a także wsparcia dla walczącej Ukrainy" - podkreślił.

Kolejny istotny aspekt - mówił Mularczyk - to powołanie rady NATO-Ukraina. "Mamy wskazaną pewną procedurę, bardzo dla Ukrainy skróconą, dotyczącą jej przygotowań do wstąpienia do NATO i - co jest moim zdaniem ogromnie ważne - deklarację mocnego wsparcia politycznego, wojskowego i finansowego Kijowa przez wiele państw, w tym USA, Francję, Niemcy. Chcielibyśmy, by Ukraina dostała więcej, ale biorąc pod uwagę, że dziś mamy cały czas działania wojenne na terenie tego kraju i nie widać ich kresu, wiele państw uznało, że to przeszkoda dla szybkiego przystąpienie Ukrainy do NATO" - zaznaczył.

Wskazał, że "Ukraina usłyszała podczas szczytu, że nie jest sama i może liczyć na pomoc i solidarność państw NATO". "Sojusz pokazał natomiast, że jest zmobilizowany i coraz silniejszy" - dodał Mularczyk.

"Po szczycie NATO, Ukraina jest jedną nogą w Sojuszu i dziś musimy zrobić wszystko, by wojnę wygrała, szybko wypchnęła Rosję ze swoich terenów i by w przyszłości doszło do pełnego członkostwa Polski w NATO. Życzymy tego Ukrainie i życzymy tego Polsce" - podsumował.

Wyraził jednocześnie obawę, że brak jasnych deklaracji, co do terminu akcesji Ukrainy do NATO może sprawić, że Rosja nie przestanie "traktować Ukrainy jako elementu swojej strefy wpływów, stwierdzając, że Sojusz boi się eskalacji".

Państwa Sojuszu w przyjętym we wtorek komunikacie potwierdziły decyzję ze szczytu w Bukareszcie w 2008 r., że Ukraina zostanie członkiem NATO. We wtorek przywódcy Sojuszu zdecydowali także o tym, że NATO stworzy trzy regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie: jeden dla północy kontynentu, drugi dla południa, a trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski.

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Ukraina otrzymała gwarancje bezpieczeństwa od grupy G7, ocenił, że to etap drogi Ukrainy do NATO.

Prezydent Joe Biden powiedział, że "wspólna deklaracja G7 czyni jasnym, że nasze wsparcie będzie sięgać daleko w przyszłość; pomożemy Ukrainie zbudować silną obronę na lądzie, morzu i w powietrzu".

Także w środę prezydent Andrzej Duda powiedział, że szacuje się, że gdyby doszło do ataku na Bramę Brzeską, to na nasze terytorium zostałoby skierowanych ok. 100 tys. żołnierzy NATO do natychmiastowej obrony.