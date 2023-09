A. Mularczyk: Myślę, że szef MSZ szybko odpowie na pytania Komisji Europejskiej ws. wiz

Myślę, że minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau szybko odpowie na pytania KE ws. wydawania wiz w Polsce - powiedział w środę w TVP Info wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. Jego zdaniem UE i jej urzędnicy wobec sprawy przyjmowania migrantów mają "całkowite rozdwojenie jaźni".

Mularczyka proszono o komentarz do tego, że komisarz UE ds. wewnętrznych Ylva Johansson wystosowała pismo do polskich władz z prośbą o wyjaśnienia w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. KE poprosiła władze w Warszawie o udzielenie odpowiedzi do 3 października.

W środę rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper, że KE bardzo uważnie śledzi najnowsze doniesienia mediów na temat "tych rzekomych przypadków oszustw i korupcji". "Zarzuty te są bardzo niepokojące i rodzą pytania o przestrzeganie prawa UE. Dlatego też komisarz Johansson wystosowała pismo do polskich władz z prośbą o wyjaśnienia. W swoim piśmie komisarz zadała także szereg szczegółowych pytań i poprosiła również władze polskie o udzielenie odpowiedzi do 3 października. Liczymy, że polscy autorzy przekażą Komisji niezbędne informacje i zbadają te zarzuty" - oznajmiła Hipper pytana o sprawę nieprawidłowości przy wydawaniu wiz.

"Myślę, że minister (spraw zagranicznych, Zbigniew) Rau szybko odpowie na te pytania Komisji Europejskiej. Proszę jednak zwrócić uwagę na absurdalność tej sytuacji - tu przyjeżdżają, czy przypływają osoby, tysiące osób z Afryki - bez żadnych paszportów, bez wiz, bez weryfikacji i oni mają być relokowani w całej UE, także w Polsce, (...) o których nie wiemy, czy to nie terroryści czy żołnierze. Nie wiemy tego" - powiedział TVP Info wiceminister spraw zagranicznych.

Z drugiej strony - przekonywał - "mamy do czynienia z sytuacją, że jakieś osoby występowały o wydanie wiz celem podjęcia pracy w Polsce - mamy więc ustalone paszporty, linie papilarne". "Wiemy kim te osoby są, i one jechały tu na czas pracy, czyli na pół roku, rok, najczęściej celem pracy na budowie. I to przeszkadza UE, że to jest zagrożenie, natomiast eskapada dziesiątek tysięcy mieszkańców Afryki, co do których nie wiemy, kim one są i maja być relokowani to jest ok? " - pytał Mularczyk. Ocenił tę postawę jako "całkowite rozdwojenie jaźni".

Pytany o obecną sytuację b. wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, podkreślił, że bardzo mu współczuje. "Wierzę, że jest absolutnie niewinny i te wszystkie zarzuty wyjaśnią się i pan Wawrzyk zostanie oczyszczony z tych wszystkich zrzutów medialnych" - powiedział Mularczyk.

W ubiegły piątek Prokuratura Krajowa poinformowała, że śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz dotyczy 268 uwzględnionych wniosków o przyspieszenie wydania. "W śledztwie Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, dotyczącym nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, chodzi dokładnie o 268 uwzględnionych wniosków o przyspieszenie wydania wizy" - komunikat tej treści opublikowała w piątek wieczorem Prokuratura Krajowa na portalu X (d. Twitter). Prokuratura Krajowa zaapelowała również "o niepowielanie nieprawdziwych informacji o skali tego procederu".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w swoim komunikacie, dotyczącym wydawania wiz cudzoziemcom, przekazało w ubiegły piątek wieczorem szczegółowe dane statystyczne. Resort podał, że w ciągu ostatnich 30 miesięcy MSZ wydało cudzoziemcom ponad 1 mln 950 tys. wiz pozwalających na pobyt w krajach Schengen i ponad 1 mln 782 tys. wiz krajowych (pozwalających na przebywanie jedynie w Polsce). Obywatelom Białorusi wydano takich wiz odpowiednio ponad 586 tys. i ponad 534 tys., natomiast obywatele Ukrainy w tym czasie otrzymali ponad 990 tys. i ponad 988 tys. takich dokumentów. Pozostałych niemal 375 tys. wiz Schengen i ponad 259 tys. wiz krajowych wydano obywatelom innych krajów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, iż "nie jest prawdą, że osoby aplikujące o wizę otrzymywały ją bez jakiegokolwiek sprawdzenia". "Poziom wydawanych decyzji o odmowie wydania wiz jest bardzo zróżnicowany. W skrajnych przypadkach wynosić może nawet 90 proc. wszystkich złożonych wniosków dla danego celu. Dla przykładu wśród złożonych wniosków w 2022 r. na wydanie wiz do pracy odmowę uzyskało: 90 proc. Irakijczyków, Nigeryjczyków, natomiast poziom odmów dla obywateli Tadżykistanu, Pakistanu, Algierii, Tunezji i Syrii był na poziomie ok. 80 proc. W przypadku obywateli Uzbekistanu i Bangladeszu - na poziomie pow. 50 proc" - napisało MSZ.

Jak przekazano, szczegółowe dane dotyczące procesu wizowego dostępne są w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dostępnym na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz-w-sprawie-nieprawdziwych-informacji-dotyczacych-procesu-wizowego.