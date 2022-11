A.Mularczyk o wydarzeniach w Przewodowie: to sytuacja, która musi być dokładnie wyjaśniona

To sytuacja, która musi być dokładnie wyjaśniona. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem – powiedział w czwartek w Radiu Kraków wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, pytany o wydarzenia w Przewodowie.

Mularczyk zauważył, że nic nie wskazuje, żeby był to intencjonalny atak. Dodał, że cały czas trzeba wspierać Ukrainę, która walczy również o naszą suwerenność.

"Jak mówili wczoraj prezydent i premier, wszystko wskazuje, że była to rakieta ukraińskiej obrony powietrznej. To nieszczęśliwy wypadek. To wielka tragedia dla rodzin ofiar tego incydentu" - mówił.

Jego zdaniem zrozumiałe jest, że Ukraina chce większego zaangażowania NATO w wojnę. "To jest zrozumiałe z ich puntu widzenia, ale my musimy działać ostrożnie i kolektywnie z NATO. Wtedy jest wielka siła. NATO to największy sojusz w historii. Rosja musi wiedzieć, że zaatakowanie jednego kraju NATO spowoduje kolektywną odpowiedź" - powiedział wiceminister spraw zagranicznych. Zwrócił też uwagę, że Polska na bieżąco konsultuje się z NATO.

Mularczyk pytany w Radiu Kraków o zwlekanie polskiej strony z informowaniem o wydarzeniu w Przewodowie, podczas gdy światowe agencje przekazywały już o tym informowanie, ocenił, że działania nie mogły być pochopne, a w sprawie przyczyny zdarzenia potrzebne były konsultacje z NATO i USA. Zaznaczył również, że nie można było w tak ważnej sprawie przekazać błędnych informacji.

Pytany o rezolucję ONZ, przeforsowaną przez Ukrainę, ws. wypłacenia przez Rosję reparacji wojennych Ukrainie, odpowiedział, że to ważne i "pokazuje, że ONZ dała zielone światło na stworzenie procedur, by ofiara konfliktu miała mechanizm międzynarodowy oszacowania strat i dochodzenia reparacji".

Wiceminister proszony o ocenę szans na porozumienie Polski z Komisją Europejską ws. KPO podkreślił, że toczą się negocjacje. "Jesteśmy na dobrej drodze, żeby to uregulować z Komisją Europejską. Musi być kompromis" - zapewnił. Jak zaznaczył, pomoc ze strony UE jest potrzebna w kontekście wojny w Ukrainie i możliwej nowej fali ukraińskich uchodźców do Polski.