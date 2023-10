A. Mularczyk: przed nami bardzo ważne wyzwania, musimy szybko wyciągnąć wnioski z wyborów

Przed nami są bardzo ważne kolejne wyzwania, wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego. Musimy szybko wyciągnąć wnioski, z tego co się wydarzyło i przystąpić do kolejnych kampanii - powiedział w środę w Studiu PAP wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Mularczyk pytany w środę o ocenę wyniku wyborów i o to, "co zwiodło", jeśli chodzi o kampanie PiS, odpowiedział, że "ta polaryzacja z Donaldem Tuskiem i PO spowodowała, że część wyborców centrowych uznała, iż poszukują innego rozwiązania". "Część naszych rodaków uznała, że ten taki spór, polaryzacja, powinny być zastąpione jakąś nową alternatywą i stąd właśnie wybór Trzeciej Drogi" - ocenił.

"Musimy z tego co się wydarzyło wyciągać wnioski i skorygować naszą komunikację i program, aby odzyskać zaufanie tych wyborców" - zaznaczył Mularczyk. "Ten wynik mógł być o parę procent wyższy" - podkreślił.

Według Mularczyka, PiS "ma bardzo dużo sukcesów w polityce gospodarczej, społecznej i rodzinnej i być może te elementy należało bardziej akcentować, bardziej też w kierunku młodzieży się zwrócić". "To jest teraz przedmiot analizy socjologów, politologów, którzy powinni z tego wyciągnąć wnioski" - mówił.

"Przed nami dwa bardzo ważne wybory, ważne też dla Polski samorządowej, lokalnej, ale też dla wszystkich formacji. Musimy szybko wyciągnąć wnioski, pod kątem naszych celów programowych i założeń, ale również pod kątem kwestii personalnych, czy te osoby, na które postawiliśmy w regionach były osobami, które ten wynik ciągnęły, czy wręcz przeciwnie, ten wynik dołowały" - zaznaczył Mularczyk.

Przedmiotem analizy - według Mularczyka - powinno być też, "jak to się stało, że żadna z sondażowni w kraju nie przewidziała tak gigantycznej, wielkiej frekwencji i co spowodowało tę frekwencję".

Jak podkreślił, wnioski muszą być wyciągnięte, gdyż przed PiS "są bardzo ważne kolejne wyzwania, wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego". "To jest kwestia rozmowy wewnętrznej w naszej formacji. Po pierwsze kształt, budowa list parlamentarnych, czy one były optymalnie skonstruowane, ale również kwestia przekazów w kampanii wyborczej, podjęcia takich, a nie innych tematów. To jest rozmowa, która musi się odbyć w ramach naszej formacji" - powiedział Mularczyk.

We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. W wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc. PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.