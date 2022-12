A. Niedzielski: Hub dla pacjentów z Ukrainy w Jasione jest przygotowany na ich zwiększona liczbę

Ten hub, ale również cały system transportu pacjentów jest przygotowany na ewentualnie zwiększenie liczby napływających pacjentów - powiedział w środę w Medevac Hub Jasionka (woj. podkarpackie) minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski powiedział na konferencji prasowej, że spotkał się z szefem ukraińskiego resortu zdrowia Wiktorem Liaszko po to, aby uzgodnić warunki ewakuacji pacjentów ukraińskich, ale też ich powrotu z całej Europy do Polski.

"Chciałem również zadeklarować, że ta infrastruktura, ten hub, ale również cały system transportu pacjentów jest przygotowany na ewentualnie zwiększenie liczby napływających pacjentów. Jesteśmy przygotowani, bo wydolność tego hubu jest o wiele większa i nie jest w tej chwili w pełni wykorzystywana" - zapewnił Niedzielski.

"Obaj z panem ministrem Liaszko mamy przekonanie, że ta praca wykonywana tu jest na najwyższym poziomie i pacjenci z Ukrainy mogą we względnie komfortowych warunkach dotrzeć do docelowego miejsca leczenia, bo przypominam, że ideą tego miejsca jest to, żeby pacjentom, którzy przyjeżdżają z różnych stron Ukrainy, zapewnić leczenie również w innych krajach europejskich, nie tylko w Polsce" - powiedział. Szef MZ dodał, że samolot startujący z Jasionka rozwozi ich do szpitali w całej Europie.

"Dzisiaj miał miejsce transport pacjentów, którzy trafili zarówno do Holandii jak i Norwegii" - podał Niedzielski. Sprecyzował, że byli to pacjenci bezpośrednio dotknięci działaniami wojennymi - z ranami postrzałowymi oraz pacjenci onkologiczni.