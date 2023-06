A. Niedzielski: zbadam sprawę oddziału psychiatrii dziecięcej w Bolesławcu Śląskim

Minister zdrowia Adam Niedzielski zadeklarował w czwartek w RMF FM, że zbada sprawę publicznego szpitala św. Łukasza w Bolesławcu Śląskim, który otwiera komercyjny oddział psychiatrii dziecięcej.

Adam Niedzielski potwierdził deklarację władz PiS-u, że nie ma zgody na prywatyzację szpitali i usług medycznych.

"Cały czas w mocy pozostają zapisy prawne, które nawet w przypadku przekształcenia NZOZ-u w spółkę gwarantują, że podmioty publiczne muszą utrzymać udział powyżej 50 proc." - stwierdził, dodając, że "jesteśmy w takim systemie, gdzie zdecydowana większość usług medycznych jest finansowana przez NFZ. "Szpitalnictwo w zasadzie w całości jest zakontraktowane w NFZ-cie" - zaznaczył.

Tematem rozmowy w RMF FM była m.in. kwestia szpitala św. Łukasza w Bolesławcu Śląskim, gdzie doba na komercyjnym oddziale psychiatrii dziecięcej to koszt 1200 zł. Za tydzień leczenia dziecka trzeba zatem zapłacić 8400 zł. Minister zdrowia nazwał tę sytuację "skandalem".

"Jeżeli rzeczywiście ma miejsce taka sytuacja, że tam jest łączenie publicznego systemu opieki zdrowotnej z wydzieloną komercyjną częścią działalności, szczególnie psychiatrii dziecięcej, to jest to zjawisko, które ja bym nazwał skandalem. Sytuacja, w której żeruje się w pewnym sensie na tym, że jest zapotrzebowanie na te usługi, że można dyktować tak naprawdę każdą cenę, bo rodzice oczywiście są w stanie zapłacić każde pieniądze, to jest to po prostu forma nieetycznego zachowania" - stwierdził.

Adam Niedzielski zaznaczył, że tuż po zakończeniu audycji w RMF FM porozmawia z szefem NFZ. "Będziemy prosili o wyjaśnienie tej sytuacji, zobaczymy, czy to się mieści w granicach prawa, bardzo dokładnie zbadamy tę sprawę" - zaznaczył.

Oddział psychiatrii dziecięcej w szpitalu św. Łukasza będzie posiadać 22 łóżka i przyjmować dzieci od 8. do 18. roku życia. Minimalna długość pobytu w celu przeprowadzenia pełnej diagnostyki wynosi 7 dni.