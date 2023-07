A. Rytel: chcemy rozwijać e-usługi edukacyjne tak, aby były zautomatyzowane

Naszym celem jest odpowiedzialna transformacja cyfrowa edukacji i nauki; chcemy rozwijać e-usługi edukacyjne tak, aby były zautomatyzowane i realnie służyły całemu społeczeństwu - powiedział PAP nowo powołany pełnomocnik szefa MEiN i wicedyrektor programu GovTech Polska Antoni Rytel.

Szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał Antoniego Rytla, wicedyrektora programu GovTech Polska, na funkcję pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki do spraw transformacji cyfrowej.

"Naszym zadaniem, jako zespołu GovTech Polska jest to, aby proces cyfryzacji przestał być traktowany jako tajemnicza enigma, a stał się realnym fundamentem, na którym budowane są wszystkie procesy w państwie" - powiedział PAP Rytel. Wyjaśnił, że po licznych dyskusjach i badaniach stwierdzono, że obszar edukacji i nauki jest praktycznie najważniejszym polem dla rozwoju całej gospodarki przyszłości - w tym oczywiście cyfrowej. "Naturalnym było więc, że zaangażowaliśmy się w ten obszar zdecydowanie mocniej" - powiedział.

Pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej zajmuje się m.in. wspieraniem stosowania nowych technologii, innowacji i narzędzi cyfrowych w placówkach systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki. Może on inicjować, koordynować i monitorować tworzenie cyfrowych narzędzi, wspierających proces cyfryzacji systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki.

Do jego zadań należy też wdrożenie nowych narzędzi dydaktycznych i programów wspierających kształcenie w obszarze kompetencji przyszłości. Bierze on udział w opracowywaniu i opiniowaniu założeń programowych, dokumentów strategicznych, projektów aktów prawnych z zakresu nowych technologii, innowacji i narzędzi cyfrowych.

"Mamy bardzo jasno postawione zadanie przez ministra Czarnka i minister Orłowską, która wcześniej tę funkcję sprawowała. Dwa hasła: +szkoła przyszłości - już dziś+ i +nauka jutra - już dziś+. Chcemy odejść od myślenia, że cyfryzacja to proces, który kiedyś, w odległej przyszłości będzie stopniowo postępował i przejście na bardziej aktywny nurt oparty na działaniach tu i teraz" - przyznał Rytel.

Zapewnił, że Ministerstwo - w ramach transformacji cyfrowej - będzie rozwijać uruchomiony na początku lipca br. portal edukacja.gov.pl, który ma zbierać w jednym miejscu informacje, usługi i narzędzia związane z edukacją i nauką.

Strona na razie ma charakter informacyjny, ale docelowo ma przekształcić się w portal oferujący równie szeroki zakres e-usług jak pacjent.gov.pl czy podatki gov.pl. Zgodnie z założeniami, w jednym miejscu mają zostać zebrane najważniejsze informacje, usługi i narzędzia związane z edukacją i nauką, z których będą mogli korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele, studenci i absolwenci. Portal ma umożliwić załatwianie wszystkich spraw związanych z edukacją online (dostęp do informacji, kontakt ze szkołą, cyfrowe podpisywanie dokumentów etc.).

"Portal już działa, ale w pełni zostanie uruchomiony w najbliższych miesiącach" - zapowiedział pełnomocnik szefa MEiN. "Chcemy, żeby nie był to projekt na kwartał czy rok, a żeby stał się filarem, wokół którego potem przez wiele lat będą rozwijane różne inne usługi edukacyjne czy naukowe" - dodał.

Pełnomocnik szefa MEiN podkreślił, że system edukacji jest ekstremalnie skomplikowany dlatego, że w jego skład wchodzi m.in. 20 tys. szkół, 4 mln uczniów i dwa razy tyle rodziców, 700 tys. nauczycieli i kilkaset uczelni. "To jest gigantyczny ekosystem, w którym każde ogniwo wymaga indywidualnego podejścia, ale z ochotą się tego wyzwania podejmujemy" - zaznaczył.

Przypomniał, że ponad połowa Polaków w jakiś sposób jest zaangażowana w system kształcenia. "Edukacja i nauka jest czymś, z czym każdy z nas ma styczność. System jest rozbudowany właśnie dlatego, że musi odpowiadać na potrzeby tak wielu osób " - zauważył.

"Prawdopodobnie najtrudniejszą sferą jest ta miękka, kompetencyjna. Chodzi nie tylko o to, aby ludzie mieli dostęp do nowych technologii, ale też wiedzieli, co z nimi zrobić, a czego nie robić" - zaznaczył. Przyznał, że największe wyzwanie transformacji cyfrowej związane jest z ekspozycją technologii, a nieodpowiedzialne korzystane z nich jest bardzo szkodliwe. "Trzeba korzystać z technologii z głową i to jest najważniejsze" - podkreślił.

Zdaniem Rytla, szkoła przyszłości to szkoła, która rozwija kompetencje przyszłości i stoi na trzech filarach. "Jest dobrze wyposażona, ma dostęp do wszystkich technologii, jest odbiurokratyzowana, tzn. na skutek cyfryzacji masa procesów administracyjnych znika, bo jest załatwiana w sposób automatyczny i wreszcie jest ona wypełniona ludźmi, którzy rozumieją potencjał nowych technologii i zagrożenia z nich płynących" - podsumował.

Antoni Rytel jest ekonomistą i informatykiem specjalizującym się w finansowych zastosowaniach sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwie. Doświadczenie zdobywał podczas staży w polskich i zagranicznych instytucjach finansowych oraz w Kongresie Stanów Zjednoczonych jako laureat programu TFLF.

Innowacjami w sektorze publicznym zajmuje się od 2017 roku, kiedy jako laureat konkursu "Podatkowi Liderzy" został jednym z koordynatorów projektu MinFinTech w Ministerstwie Finansów. Pełni społecznie funkcję wicedyrektora Programu GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.