A. Zalewska: nadchodzące wybory są ważne dla pozycji Polski w UE

Polsce potrzebny jest rząd, który będzie potrafił walczyć o nasze narodowe interesy także w UE - powiedziała na niedzielnym spotkaniu z mieszkańcami Nysy eurodeputowana Anna Zalewska.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Eurodeputowana Anna Zalewska w niedzielę przyjechała do Nysy (opolskie), gdzie uczestniczyła w spotkaniu z mieszkańcami regionu w ramach ogólnopolskiej akcji Prawa i Sprawiedliwości "Polska jest jedna - Inwestycje Lokalne".

Zdaniem Zalewskiej, obecnie w Unii Europejskiej pojawiają się inicjatywy mające na celu likwidację instytucji veta, które miało w założeniu chronić interesy pojedynczych państw - członków UE, które chciałyby w ten sposób chronić swoje interesy narodowe przed dominacją większości. Przypomniała, że znacząca część prawa uchwalanego w UE ma później wpływ na poziom życia wszystkich mieszkańców państw członkowskich.

"Potrzebny jest rząd, rząd prawicy, który będzie potrafił postawić veto tam, gdzie jest jednomyślność. W tej chwili idą różnego rodzaju opinie i dokumenty, które mają pozbawić to, co jest podstawą Unii Europejskiej, to jest możliwości nie zgadzania się. (...) Niemcy i Francuzi od kilku lat mówią jednoznacznie: +chcemy przejąć zarządzanie Unią Europejską, nie potrzebujemy się dogadywać, chcemy podejmować decyzje+" - powiedziała Zalewska.

Eurodeputowana wskazała, że już w tej chwili przegłosowano m.in. pakiet klimatyczny, którego efektem są radykalne wzrosty cen energii, które negatywnie wpływają na konkurencyjność gospodarki europejskiej i poziom życia jej mieszkańców. Dodatkowo, naciski na przyspieszenie wdrażania pakietu powodują uzależnienie się Europy od Chin, które dysponują surowcami niezbędnymi m.in. do produkcji baterii samochodów elektrycznych czy budowy paneli fotowoltaicznych.

"My w UE żartujemy ponuro, że pakiet klimatyczny jest skrojony pod Chińczyków. To oni będą zarabiać na Europejczykach, bo konkurencyjni nie będziemy. Europa gospodarczo upadnie, przeniesie swoją produkcję poza UE, gdzie nie będzie takich restrykcji" - powiedziała Zalewska.

Polityk ostrzegała przed konsekwencjami wdrażania kolejnych założeń forsowanego przez lewicową większość w Parlamencie Europejskim pakietu, w wyniku którego za kilka lat bilety lotnicze mogą drastycznie zdrożeć, podobnie jak koszt transportu do UE ładunków drogą morską.

"To nie wszystko. Będzie podatek od tego, czym tankujecie swoje samochody i czym grzejecie swoje domy. Będą to nowe podatki, które przełożą się na ceny paliwa, ceny samochodów, domów, na koszt życia. (..) Polska musi być w UE takiej, jak ona jest zaplanowana, ale również takiej, w której będziemy mówić +nie+. O to są te wybory" - powiedziała Zalewska.