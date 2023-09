A. Zandberg (Lewica): chcemy wzmocnić inspekcję pracy

Chcemy wzmocnić inspekcję pracy, dać większe kompetencje inspektorom, by mieli możliwość zmieniania umów śmieciowych na umowy o pracę – powiedział w czwartek w Krakowie współprzewodniczący partii Razem (Lewica) Adrian Zandberg.

Podczas konferencji prasowej przed siedzibą Powiatowej Inspekcji Pracy polityk ocenił, że "polski kodeks pracy nie jest zły", jest w nim wiele dobrych przepisów, ale "w wielu firmach w Polsce kodeks pracy obowiązuje tylko teoretycznie, a w praktyce pracownicy spotykają się z tym, że wypycha się ich na umowy śmieciowe, że każe im się pracować w nieopłaconych godzinach, że podstawowe prawa - jak prawo do urlopu, do chorobowego, wzięcia opieki - niekoniecznie są respektowane przez tych, którzy ich zatrudniają" - powiedział Zandberg.

Jak mówił, nieuczciwe firmy są konkurencją dla uczciwych, "nieuczciwi pracodawcy przyzwyczaili się do tego, że opłaca się prawa pracy nie przestrzegać, że kary za to są śmiesznie niskie, sądy pracy są opieszałe".

"Lewica jest po to, żeby prawo pracy w Polsce zaczęło być przestrzegane na serio we wszystkich branżach gospodarki" - zaznaczył współprzewodniczący partii Razem.

Jak podkreślił, Lewica chce wzmocnić inspekcję pracy, dać inspektorom większe kompetencje. Tłumaczył, że chodzi o to, aby inspektor pracy po wejściu do firmy, która niesłusznie zatrudnia pracownika na podstawie umowy śmieciowej, mógł zmienić te umowę na umowę o pracę. Jak wskazywał, jeżeli pracodawca nie zgodzi się z decyzją inspektora, to będzie mógł wystąpić do sądu pracy. "Dziś jest na odwrót - pracownik idzie po sprawiedliwość, musi czekać latami aż zapadnie wyrok w sądzie" - zauważył Zandberg.

Posłanka Razem Daria Gosek-Popiołek poinformowała, że ostatnich czterech latach wielokrotnie interweniowała w PIP w związku m.in. z mobbingiem w instytucjach kultury, niskich płacach, niewypłacaniu pensji czy pracą na czarno w gastronomii.

Przypomniała, że wśród postulatów Lewicy są podwyżki dla pracowników sektora publicznego o co najmniej 20 proc. oraz krótszy tydzień pracy, "dlatego, że i tak pracujemy najwięcej w Europie, ale nie przekłada się to na płace".

"Jest wielkim skandalem, wielkim wstydem, że instytucje państwowe, finansowane ze środków publicznych nie przestrzegają standardów pracy. To musi się zmienić. Państwo powinno być wzorem stabilnego zatrudnienia, ale też komfortu pracy" - mówił z kolei poseł Nowej Lewicy Maciej Gdula.

Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus zwróciła uwagę na sytuację pracowników kultury, którzy - jak mówiła - za mało zarabiają w instytucjach państwowych i samorządowych.

Według niej "PiS traktuje kulturę w sposób instrumentalny", a "kultura powinna być niezależna". "Wypowiadajmy się na temat filmów, spektakli, na które kupiliśmy bilet i które widzieliśmy" - powiedziała, nawiązując do filmu "Zielona granica" w reż. Agnieszki Holland. Film krytykują środowiska prawicowe, które zapowiedziały protesty przed czwartkowymi i piątkowymi premierami filmu.

Zdaniem Scheuring-Wielgus "trzeba zrobić wszystko, aby PiS nie wszedł w koalicję z Konfederacją". Wymieniła też trzy - według niej - wspólne punkty programu PiS i Konfederacji: "nienawiść do kobiet, niechęć do instytucji publicznych i chęć wyprowadzenia Polski z UE".

