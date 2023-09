A. Zandberg: nie wejdę do rządu, w którym będzie Roman Giertych

Nie wejdę do rządu, w którym będzie Roman Giertych, jeżeli w przyszłym parlamencie pozycja Lewicy będzie wystarczająco silna, to Romana Giertycha w przyszłym rządzie nie będzie - powiedział w poniedziałek w Radiu ZET współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg.

Zandberg - który jest liderem listy Nowej Lewicy w Warszawie - był pytany, czy wejdzie do rządu, w którym będzie Roman Giertych, kandydat do Sejmu z listy KO. "Nie wejdę do rządu, w którym będzie Roman Giertych" - zadeklarował Zandberg.

W internetowej części rozmowy wyjaśnił, że "Giertych jest postacią, której poglądy są na antypodach poglądów Lewicy w wielu kluczowych sprawach".

"Mamy w tym momencie dosyć prosty wybór i odpowiedź na pytanie, czy w rządzie będzie Roman Giertych, czy też w rządzie Romana Giertycha nie będzie, będzie zależała od jednej prostej rzeczy - od tego, czy będzie silna Lewica w przyszłym parlamencie i jak silna będzie" - powiedział Zandberg.

"Jeżeli będzie w przyszłym parlamencie Lewica w wystarczająco silnej pozycji, to Romana Giertycha w rządzie nie będzie" - dodał. Zandberg podkreślił, że to Platforma Obywatelska wzięła odpowiedzialność za Giertycha i za jego poglądy.

"Jeżeli ktoś chce, żeby Roman Giertych był w rządzie, to powinien głosować na Platformę Obywatelską" - mówił Zandberg.

Pod koniec sierpnia lider PO Donald Tusk ogłosił, że na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w woj. świętokrzyskim z ostatniej pozycji wystartuje mec. Roman Giertych. W tym samym okręgu kandyduje prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

