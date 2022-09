A. Zandberg: otwieranie tematu reparacji, gdy nie mamy ambasadora w Berlinie, to jest dyplomatyczne partactwo

Otwieranie tematu reparacji w chwili, gdy nie mamy ambasadora w Berlinie, to jest dyplomatyczne partactwo - podkreślił podczas debaty w Sejmie poseł Lewicy Adrian Zandberg. Pytał, czy Polska ma sojuszników, którzy wspomogą nas w uzyskaniu od Niemiec zadośćuczynienia.

W środę Sejm zajmuje się projektami uchwał ws. dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Projektem wiodącym jest propozycja PiS. Koalicja Obywatelska i PSL także złożyły swoje projekty.

Zandberg podkreślał, że nikt Polakom nie musi przypominać o zbrodniach okupantów. "Ale tych, którzy własnymi rękami podnieśli Polskę z ruin, w większości już z nami nie ma, więc tym bardziej jesteśmy winni powagę, kiedy mówimy o tamtych tragicznych doświadczeniach" - wskazywał.

Poseł zarzucił politykom PiS i Platformy Obywatelskiej, że od czasu uchwały Sejmu ws. reparacji z 2004 roku niczego nie zrobiono. "Nie zbliżyliśmy się nawet o krok od tego, żeby zadośćuczynienie trafiło do polskich domów, więc pytam, dlaczego teraz? Skoro przez tyle lat nie zrobiliście nic, to dlaczego teraz - w przededniu kampanii wyborczej - zdjęto reparacje z zakurzonej półki? Skąd ten pośpiech" - pytał. "Czy zdobyliśmy jakieś nowe, istotne poparcie ważnych środowisk politycznych RFN? Nic mi o tym nie wiadomo" - dociekał Zandberg.

"A może chociaż porozumieliśmy się chociaż z Grekami, którzy od kilku lat słusznie walczą o reparacje? Albo z rodzinami włoskich ofiar nazizmu? Bo na razie jedyne co usłyszeliśmy nowego w tej sprawie, to oficjalne niemieckie +nein+" - wskazał Zandberg.

W jego ocenie, społeczeństwo polskie powinno usłyszeć od rządu odpowiedź, co dalej z reparacjami. "To, że Niemcy skrzywdzili miliony polskich obywateli, to wszyscy wiemy" - mówił poseł Lewicy. "Wszyscy wiemy też, że droga prawna w tej sprawie jest zamknięta, bo nie trybunały, przed który moglibyśmy pozwać Republikę Federalną w tej sprawie bez jej zgody, więc zostaje tylko droga dyplomatyczna, droga polityczna" - dodał.

Według Zandberga "jeżeli chcemy doprowadzić do tego, żeby Niemcy naprawdę wypłaciły zadośćuczynienie, a nie tylko o tym sobie pogadać, to trzeba przekonać niemiecką opinię publiczną".

"Gdzie jest zaplanowana operacja dyplomatyczna w tej sprawie? Gdzie są sojusznicy? Gdzie są choćby artykuły w najważniejszych niemieckich gazetach przedstawiające nasze oczekiwania" - mówił poseł. Pytał także, czy były spotkania z niemiecka lewicą i niemieckimi zielonymi, a także środowiskami antyfaszystowskimi, którzy są w rządzie. "Z tego, co wiem, nikt się z nimi nie kontaktował" - dodał. "Ja się domyślam, że to jest dlatego, że od wielu miesięcy w Berlinie nie mamy nawet ambasadora" - wskazał.

"Otwieranie tak poważnego tematu w chwili, kiedy Polska nie ma ambasadora w Berlinie, to jest dyplomatyczne partactwo" - ocenił Zandberg.

Poseł Lewicy zadeklarował, że Lewica poważne działania rządu ws. reparacji.

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota tych strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. Dzień później wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi. Jak informowali przedstawiciele rządu w ciągu kilku tygodni ma być też przygotowana i wysłana do Niemiec oficjalna nota dyplomatyczna.