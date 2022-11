A. Zandberg: potrzebny jest program osłonowy, który zastąpi tarczę antyinflacyjną

Likwidacja tarczy antyinflacyjnej to wyższe ceny i impuls inflacyjny, to uderzy miliony Polaków po kieszeni. Potrzebny jest program osłonowy, który zastąpi tarczę antyinflacyjną - uważa poseł Lewicy Adrian Zandberg.

Zanberg był pytany w poniedziałek w Polsat News o to, jak ocenia zapowiedź wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, że nie będzie przedłużenia tarczy antyinflacyjnej.

Zdaniem Zandberga likwidacja tarczy uderzy miliony Polaków po kieszeni. "To będzie oznaczało wyższe ceny i impuls inflacyjny. Jak rozumiem ta decyzja wynika z tego, że rząd nie potrafi dopiąć finansów bez środków z KPO" - stwierdził.

"Rząd nie mówi, że zamiast pomagać w tej formie, jaką była do tej pory tarcza, teraz zrobi inną formę, zgodną z ustawodawstwem unijnym. Mówi mniej więcej tak: spróbujemy przesunąć koszty na spółki, i dobrze, bo trzeba te spółki obciążyć, no i tyle. Ale nie będzie żadnego programu zastępczego, osłonowego. I to jest moim zdaniem poważny kłopot, bo to będzie szczególnie mocne uderzenie, szczególnie w te rodziny, które są słabsze" - powiedział.

Podkreślił, że potrzebny jest program osłonowy, który zastąpi tarczę. "To oznacza, że trzeba na niego zgromadzić środki" - dodał.

Wicepremier Sasin w niedzielę w Programie Pierwszym Polskiego Radia odniósł się m.in. do kwestii funkcjonowania tzw. tarczy antyinflacyjnej i wynikających z niej obniżonych stawek podatków na niektóre dobra.

Sasin przyznał, że ze względu na decyzję Komisji Europejskiej, która zakwestionowała niektóre działania w związku z tarczą, polski rząd będzie musiał przywrócić wyższe stawki VAT na energię elektryczną czy paliwa. "Będziemy musieli niestety ten VAT przywrócić, nie tylko w tym zakresie (energii elektrycznej - PAP), ale w obszarze pozostałych surowców energetycznych, również nawozów" - powiedział.

Minister podkreślił, że polski rząd otrzymał informację od KE, że obniżenie stawek VAT "jest niezgodne z prawem europejskim i musimy ten VAT przywrócić i akcyzę w przypadku chociażby rynku paliwowego, gdzie ona funkcjonuje". Jedynym odstępstwem, które udało się uzyskać - dodał - jest możliwość utrzymania zerowego VAT-u na żywność.

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona do końca 2022 r., stawka 0 proc. VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5 proc. podatkiem. Stawka 0 proc. VAT ma także zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.). Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

Tarcza antyinflacyjna obniża stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG; zwalnia z tego podatku energię elektryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe; obniża akcyzę do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy. Ponadto tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że tarcza antyinflacyjna pozostanie, choć przyjmie nową formę - ze względu na brak zgody na nią ze strony Komisji Europejskiej. "Przeciwnie, ze strony KE nawet mamy groźby, że będą nakładane kary, jeżeli nie wycofamy się z dotychczasowych działań osłonowych, obniżek stawek podatkowych VAT" - mówił szef rządu. "Chcemy zastąpić je innym mechanizmem obrony przed inflacją, aby rzeczywiście to zamrożenie ceny dla gospodarstw domowych (...) i małych i średnich firm, dla gospodarstw, szpitali, szkół, utrzymać" - deklarował premier. Zapewnił jednocześnie, że "tak długo, jak się da, i nie będzie gwałtownego sprzeciwu KE, utrzymamy zerowe stawki VAT na żywność".