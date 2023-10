A. Zandberg: seniorzy mają prawo do czegoś więcej

Seniorzy mają prawo do czegoś więcej; mają prawo do dobrego życia, do tego żeby się realizować, do tego żeby odpocząć. I takiej Polski chcemy - powiedział w środę w Rzeszowie podczas konwencji programowej Lewicy, współprzewodniczący Razem Adrian Zandberg.

W środę w Rzeszowie odbywa się konwencja programowa Lewicy "Bezpieczny Senior".

"Program +Bezpieczny Senior+ skierowany jest do milionów Polek i Polaków, którzy albo już osiągnęli wiek emerytalny, albo za chwilę go osiągną. Na Lewicy mamy głębokie przekonanie, że starsze Polki i starsi Polacy mają prawo do pełni życia. O to chodzi Lewicy" - powiedział Adrian Zandberg.

Jego zdaniem "seniorzy mają prawo do czegoś więcej". "Seniorzy mają prawo do dobrego życia, mają prawo do tego, żeby się realizować, mają prawo do tego, żeby odpocząć, mają prawo do tego żeby realizować swoje pasje. I takiej chcemy Polski. Polski, w której każdy i każda z nas, także wtedy kiedy wchodzi w jesień życia ma szansę żyć pełnią" - podkreślił poseł Lewicy.

Zandberg zapowiedział, że jeśli Lewica dojdzie do władzy to wprowadzi zasadę dwóch waloryzacji emerytur rocznie. "Tak, żeby zabezpieczyć ludzi przed kryzysowymi sytuacjami. One nigdy więcej nie mogą zepchnąć setek tysięcy ludzi w ubóstwo" - dodał.