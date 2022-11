A.Zandberg: trzeba ucywilizować w Polsce sytuację pracowników platformowych

Trzeba ucywilizować w Polsce sytuację pracowników platformowych, ten kawałek rynku pracy jest pełen paskudnych patologii - uważa lider Partii Razem, poseł Adrian Zandberg (Lewica). Polityk zaapelował do polskich europosłów o poparcie dyrektywy ws. poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych.

We wtorkowej konferencji posłów Lewicy wziął udział również m.in. przewodniczący Zarządu Krajowego OPZZ Michał Lewandowski. Jego zdaniem, "pracownicy platformowi to dziś jedna z najbardziej sprekaryzowanych grup pracowniczych".

"To te osoby, które nie korzystają z urlopów, ze zwolnień lekarskich, które korzystają w bardzo małym lub żadnym zakresie ze zdobyczy socjalnych ostatnich dziesięcioleci, które są pomijane w kontekście bezpieczeństwa, higieny pracy, to też te osoby, które bardzo często nie mają zagwarantowanych minimów, jeśli chodzi wynagrodzenie" - podkreślił Lewandowski.

"Dlatego dziś apelujemy do państwa, w przededniu głosowania w Parlamencie Europejskim, apelujemy do polskich europarlamentarzystów o to, by wsparli dyrektywę, która w założeniu ma poprawić warunki pracy tych właśnie ludzi, ale też tę dyrektywę, która w założeniu ma ucywilizować ten rynek dostaw, rynek delivery" - powiedział Lewandowski.

Adrian Zandberg zadeklarował wsparcie klubu Lewicy dla tych rozwiązań. Według posła, "ten kawałek rynku pracy jest dziś pełen bardzo paskudnych patologii i ten kawałek rynku pracy trzeba w końcu w Polsce ucywilizować". Jak ocenił, trzeba "dać pracownikom platformowym normalne prawa, takie, którymi cieszą się wszyscy pracownicy w Polsce, takie, które gwarantuje polska konstytucja".

"Pracownicy platformowi znajdują się w takiej oto sytuacji, że nie wiedzą, według jakich zasad będą oceniani, nie wiedzą jakich norm pracy do końca się od nich wymaga, nie wiedzą w oparciu o jakie dane są podejmowane decyzje o ich wynagrodzeniach. To jest cofnięcie się do XIX wieku" - ocenił Zandberg.

Przekazał również, że z inicjatywy klubu Lewicy powstał projekt ustawy, "by tę sytuację ucywilizować". "W tym momencie ten projekt ustawy ma już charakter komisyjny i chciałbym się zwrócić z apelem do pozostałych sił parlamentarnych - przyjmijmy tę ustawę jak najszybciej" - powiedział Zandberg.