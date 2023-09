ABM: blisko 38 mln zł na uruchomienie 13 innowacyjnych programów studiów z zakresu nauk biomedycznych

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na utworzenie autorskiego programu studiów podyplomowych z obszaru nauk medycznych. Ze środków Agencji uruchomione zostanie 13 autorskich projektów, wpierających efektywność kształcenia kadr medycznych w naszym kraju - przekazała ABM w piątkowym komunikacie.

W komunikacie zaznaczono, że konkurs Agencji Badań Medycznych ma być wsparciem w likwidowaniu luk kompetencyjnych oraz wspierać efektywność kształcenia kadr medycznych naszego kraju.

Zaznaczono, że dynamiczny rozwój medycyny oraz innowacji stwarza potrzebę szybkiego zdobywania aktualnej, specjalistycznej wiedzy i budowania wykwalifikowanej kadry.

Zwrócono uwagę, że sektor biomedyczny zajmuje istotne miejsce w gospodarce i ma znaczący wpływ na rozwój nauk medycznych, zapewniając pacjentom dostęp do innowacyjnych metod leczenia. Dodano, że w porównaniu do krajów Europy Zachodniej konieczna jest dalsza profesjonalizacja ośrodków badawczych, aby były one zdolne do konkurowania o projekty badawcze na arenie międzynarodowej w oparciu o wysoką jakość pracy oraz nowoczesne modele zarządzania.

"Stworzenie autorskich programów studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dotyczące pozyskiwania specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze badań i rozwoju, które przełożą się w przyszłości na praktykę oraz wyższą jakość świadczonych usług" - przekazano w komunikacie.

Zaznaczono, że szczególnie ważne jest stworzenie możliwości kształcenia w zakresie innowacji i komercjalizacji w ochronie zdrowia, rozwoju leków i wyrobów medycznych, medycyny translacyjnej oraz badań klinicznych w celu uzupełniania aktualnych braków.

"Rynek badań klinicznych to dynamicznie rozwijający się sektor na świecie. Dodatkowo w ostatnim czasie obserwujemy znaczący rozwój niekomercyjnych badań klinicznych, finansowanych w ramach środków Agencji Badań Medycznych. Widzimy, że dzięki inwestycji w polską biotechnologię, wzrosło także zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu badań klinicznych. Udało się nam rozpędzić rynek, tworząc nowe miejsca pracy" - powiedział prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

Dodał, że "w ciągu ostatnich lat uniwersytety w całym kraju rozpoczęły rekrutację na studia związane z pracą w badaniach naukowych, jeszcze pięć lat temu takiej oferty praktycznie nie było".

"Obserwując to zapotrzebowanie, Agencja ogłosiła po raz pierwszy konkurs na studia podyplomowe skierowane do polskich uczelni, które będą kształcić kadry medyczne w zakresie badań klinicznych czy zarządzania projektami naukowymi" - podkreślił Sierpiński.

Wśród uczelni, które uruchomią swoje autorskie program, znalazły się: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.