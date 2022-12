Abp Budzik: Bóg stał się jednym z nas, ma twarz i ręce dziecka

Bóg stał się jednym z nas, człowiekiem, ma twarz i ręce dziecka - powiedział metropolita lubelski abp Stanisław Budzik podczas pasterki w archikatedrze lubelskiej.

Metropolita lubelski w homilii wygłoszonej podczas uroczystej pasterki o północy w Boże Narodzenie nawiązując do kolędy "Wśród nocnej ciszy" przypomniał, że jej tekst jest oparty na Ewangelii o narodzeniu pańskim i ukazują tajemnicę słowa, które stało się ciałem i zamieszkało między nami.

"Odkąd Bóg przyszedł na ziemię świat nie jest już osamotniony. Nie jest pozostawiony samemu sobie. W jego dzieje bowiem wszedł jego Stwórca" - powiedział. "Od chwili wcielenia Bóg stał się jednym z nas. Nie przestając być Bogiem stał się człowiekiem, ma twarz i ręce dziecka" - dodał.

Głównymi bohaterami kolędy "Wśród nocnej ciszy" - podał - są pasterze, którzy przebywali w polu i trzymali nocną straż nad swoim stadem, kiedy usłyszeli głos z nieba i zachętę do pójścia do Betlejem. Następnie znaleźli dzieciątko w żłobie i oddali mu pokłon.

"Chyba to nie był przypadek, że nowo narodzonego Mesjasza powitali właśnie pasterze. Mieli przestrzennie bliżej, bo Jezus urodził się poza miastem, na terenie gdzie były pastwiska" - wyjaśnił.

Zdaniem abp. Budzika, zewnętrzna bliskość pasterzy łączy się z bliskością wewnętrzną, ponieważ byli ludźmi prostymi, żyjącymi blisko natury, otwartymi na piękno świata i tego, kto ten świat stworzył.

Jak stwierdził, w odróżnieniu od mieszkańców Betlejem pasterze czuwali i oczekiwali zapowiedzianego Mesjasza. "Łatwiej im było przyjąć i adorować Boga, który stał się dzieckiem i zamieszkał wśród ludzi" - mówił.

Zdaniem duszpasterza, podobnie jak pasterze musimy obudzić się, wyjść z prywatnego świata, wspólnotowego egoizmu, z kręgu własnych interesów, opinii i wyjść "w łączność z Bogiem i człowiekiem".

Abp Budzik wskazał, że pasterze spieszą do Betlejem, podczas gdy wielu ludzi nie uważa bożych spraw za priorytetowe. "Ewangelia mówi nam, że Bóg jest najważniejszy. Jeżeli coś w naszym życiu wymaga bezzwłocznego pośpiechu to przede wszystkim sprawy boże. Właśnie tego uczą nas pasterze" - stwierdził podkreślając, że czas oddany Bogu i bliźniemu nie jest nigdy czasem straconym. Pasterze - podał - żyją blisko Boga, są ludźmi prostymi, dlatego Boga powitali przed Mędrcami ze Wschodu.

Zauważył, że atmosfera świąt kontrastuje z "brutalną rzeczywistością wokół nas", w której często "brakuje miejsca dla Boga i człowieka". Jako przykłady wskazał m.in. cierpienia narodu ukraińskiego, wszystkie zagrożenia pokoju w skali świata, ojczyzny i rodziny, wszystkie lęki, ograniczenia ludzkiej egzystencji i zagrożenia. Zdaniem metropolity, ludzie zafascynowani wolnością zapominają, że mają obowiązki wobec Boga i człowieka.

Na zakończenie homilii wezwał zebranych, żeby powrócili do źródeł wiary. "Pójdźmy do Betlejem, powróćmy do źródeł wiary, do istoty wiary, pierwszej miłości, adoracji i miłosierdzia" - powiedział. "Radujmy się razem, bo nikt nie zgasi tego światła, jakie zapalił w nas narodzony Boży Syn" - stwierdził.

O północy 24 grudnia we wszystkich kościołach Polski odprawione zostały uroczyste msze św., tzw. pasterki. Nazwa "pasterka" pochodzi od pasterzy, którzy jako pierwsi przyszli oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi.