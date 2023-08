Abp Depo: nasze czasy to trudny test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską (aktualizacja)

Obecne czasy są nie tylko wielką próbą wiary narodu i Kościoła, ale w pewnym sensie jest to trudny test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską - ocenił we wtorek na Jasnej Górze metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Jak przekonywał, budzenie energii religijnych, zapalanie świateł wiary i nadziei jest obowiązkiem wszystkich katolików. To przysługa oddawana nie tylko Kościołowi, ale też narodowi - mówił.

Abp Depo przewodniczył na Jasnej Górze sumie pontyfikalnej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak co roku zgromadziła na błoniach przed jasnogórskim szczytem dziesiątki tysięcy wiernych, w większości pielgrzymów, którzy w ostatnich dniach przybyli do Częstochowy, ale i mieszkańców miasta.

Przybyłych pielgrzymów, duchownych i przedstawicieli władz powitał o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów. "Witajcie w domu Matki, który jest też waszym domem. Prośmy, abyśmy potrafili zawierzyć życie Bogu tak, jak zrobiła to Maryja" - powiedział na rozpoczęcie głównych uroczystości. Imiennie powitał także biskupa Patricka Chisangę z Zambii, który wziął udział we mszy św., a po zakończeniu uroczystości zabierze kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do swojego kraju.

W homilii abp Depo, nawiązując do czytań mszalnych przypadających na ten dzień, mówił m.in., że to Maryja jest najpewniejszą drogą do zjednoczenia z Chrystusem. "Dzisiejsza uroczystość dodaje nam odwagi wiary, która jest darem Ducha Świętego, albowiem żyjemy w świecie, w którym zdają się często triumfować powszechne zakłamanie, zło i śmierć, i nie bójmy się tego powiedzieć, że czasy nasze są nie tylko wielką próbą wiary naszego narodu i Kościoła, ale w pewnym sensie jest to trudny test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską" - mówił arcybiskup.

Przytoczył słowa wypowiedziane w 1996 r. na Jasnej Górze przez kard. Józefa Glempa, który mówiąc o największych niepokojach Kościoła w pracy nad pogłębianiem wiary wskazał, że jest to zakłamanie, które przyczynia się do zachwiania równowagi sumienia. W tym samym duchu o odpowiedzialności za pracę Kościoła - kontynuował abp Depo - pisał papież Franciszek, który podkreślał, że wiara chrześcijańska to nie tylko kontemplacja Jezusa, ale także patrzenie na świat i sprawy współczesne.

"Idąc za tym papieskim przesłaniem możemy lepiej zrozumieć, że budzenie energii religijnych, zapalanie świateł wiary i nadziei jest sprawą obowiązku nas wszystkich - katolików, poczynając od biskupów i kapłanów, bo takie energie zachowują i gwarantują wolność ducha, a wówczas oddajemy nie tylko Kościołowi, ale i narodowi największą przysługę poprzez przedłużenie bytu narodowego" - przekonywał metropolita. Jak dodał, miłość do Boga i ojczyzny powinna być wartością nadrzędną, przekazywaną potomnym jak codzienny pacierz, z pokolenia na pokolenie.

Abp Depo nawiązał do słów pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej, która zaznaczała, że tradycja chrześcijańska nie jest w Polsce tylko zewnętrznym kolorytem, jakąś celebracją, ale potrzebą serca głęboko zakorzenioną w wierze. Arcybiskup przypomniał też o obchodzonym 15 sierpnia Święcie Wojska Polskiego, którego data nawiązuje do zwycięstwa nad bolszewikami w bitwie warszawskiej w 1920 r.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP co roku w jasnogórskim sanktuarium gromadzi tłumy wiernych. Według danych służb prasowych Jasnej Góry, w tym roku w uroczystości uczestniczyło ponad 40 tys. pątników; towarzyszyło im wiele osób, które z różnych względów nie zdecydowały się na pokonanie całej trasy pielgrzymki. Wędrówce do Częstochowy towarzyszyły intencje - m.in. o jedność i bezpieczeństwo w ojczyźnie, pokój na świecie, szczególnie w Ukrainie.

Obchodzone od V wieku święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należy do najważniejszych świąt maryjnych i największych wydarzeń na Jasnej Górze. W polskiej tradycji nazywane jest też świętem Matki Bożej Zielnej. Tego dnia podczas nabożeństw święci się kwiaty i zioła, modląc się o błogosławieństwo dla pól i plonów. Oprawę muzyczną tegorocznych uroczystości uświetnił Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. Po mszy św. odbył się koncert dziękczynny za 75 lat istnienia Zespołu.