Abp Depo w liście do wiernych: ks. Galus jest suspendowany; proszę o modlitwę o jedność Kościoła

Wobec trwałej postawy nieposłuszeństwa w 2022 r. objąłem zakazem sprawowania sakramentów i sakramentaliów teren byłej "Pustelni Ducha Świętego" w Czatachowej, a na ks. Daniela Galusa nałożyłem karę suspensy - poinformował w liście do wiernych metropolita częstochowski abp Wacław Depo, prosząc "o pełną ufności modlitwę o jedność Kościoła".

W liście do diecezjan na 22 stycznia metropolita częstochowski abp Wacław Depo przestrzegł przed skrajnym indywidualizmem, który jak zaznaczył "skutkuje odrzuceniem pośrednictwa zbawczego Kościoła i władzy apostolskiej oraz może prowadzić do odstępstwa".

"Indywidualizm oznacza przyznawanie jednostce absolutnej wartości i postawienie jej w centrum rzeczywistości jako jedyne kryterium odniesienia i oceny. Jedną z konsekwencji takiej postawy jest absolutyzacja subiektywizmu, gdyż w tej perspektywie +prawdziwe+ jest to, co dana jednostka sądzi czy chce, by było prawdziwe" - zwrócił uwagę hierarcha.

Przyznał, że "postawa wyrafinowanego egoizmu i indywidualizmu dotyczy również osób wierzących i religijnych". Wyjaśnił, że polega ona "na przywłaszczeniu sobie Ewangelii na własny użytek, niejako dla własnej doskonałości". "Często połączone to jest z uzurpacją prawa do potępiania zła w świecie, głupoty innych i krytyki Kościoła" - dodał duchowny.

Abp Depo zaznaczył w liście, że "pomimo nawróceń, deklarowanych przez liczne osoby uzdrowień czy uwolnień działalność ks. Daniela budziła niepokój u wielu osób, w tym biskupów polskich".

"Posłuszny słowom św. Pawła, a przywołanych przez Sobór Watykański II, +by nie gasić Ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre+, podejmowałem próbę rozeznania i uporządkowania zaistniałej sytuacji. Wyrazem tego były moje osobiste spotkania z ks. Danielem, a także wspólna modlitwa razem ze Wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa, zarówno w Częstochowie, na Przeprośnej Górce czy w Olsztynie" - zastrzegł abp Depo.

Poinformował, że "pomimo próśb, rozmów czy dyscyplinujących decyzji potwierdzonych autorytetem Stolicy Apostolskiej nie udało się osiągnąć ducha jedności we współodpowiedzialności za to miejsce, jakim była +Pustelnia Ducha Świętego+, czy też posługi kapłańskiej i statusu ks. Daniela Galusa w Kościele częstochowskim". "Wobec trwałej postawy nieposłuszeństwa zdecydowałem się w 2022 r. na objęcie zakazem sprawowania sakramentów i sakramentaliów terenu byłej +Pustelni Ducha Świętego+ w Czatachowej. Podobnie nałożyłem karę suspensy (zawieszenia - PAP), czyli zakazu sprawowania władzy święceń na ks. Daniela" - napisał hierarcha. Wyjaśnił, że "nałożone kary mają charakter poprawczy i są wezwaniem do nawrócenia oraz posłuszeństwa prawowitemu biskupowi".

Zaznaczył, że "tak jak w Kościele nie ma takiej władzy, która mogłaby zmienić depozyt wiary i moralności przekazany nam przez Chrystusa, tak również nie ma innej pewnej drogi, która weryfikuje naszą świętość jak droga posłuszeństwa Kościołowi". "Jest to droga Chrystusa, który stał się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu" - zastrzegł metropolita częstochowski.

Zaapelował do "Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie" oraz wszystkich diecezjan, aby wyznając "wiarę w Kościół Chrystusowy" - z pomocą Ducha Świętego, "oczyszczali się z tego wszystkiego, co uderza w jedność wiary, w świętość, powszechność i apostolskość Kościoła". "Proszę również wszystkich o pełną ufności modlitwę o jedność Kościoła" - napisał abp Depo.

List abp Depo zostanie odczytany we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie archidiecezji częstochowskiej w niedzielę 22 stycznia br.

Uzasadnieniem do wymierzenia suspensy ks. Galusowi oraz pozostałych decyzji jest nieposłuszeństwo duchownego wobec jego biskupa, a także wobec Ojca Świętego, prowadzenie działalności bez zgody swego przełożonego, fałszywe oskarżenia wobec swych przełożonych i wzbudzanie tym samym niechęci wiernych wobec hierarchów - podano w oświadczeniu z 3 października podpisanym przez rzecznika archidiecezji częstochowskiej ks. Mariusza Bakalarza.

Mimo to ks. Galus powielał "fałszywe oskarżenia i obelżywe sformułowania" w nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube 5 stycznia br. W związku z tym archidiecezja częstochowska opublikowała pełną treść pisma metropolity częstochowskiego abp. Depo z 21 grudnia 2022 r. do ks. Galusa.

Abp Depo oświadczył w nim, że oczekuje od ks. Galusa "w terminie tygodnia od daty otrzymania" pisma, które wysłano 21 grudnia 2022 r. a opublikowane na stronie archidiecezji 5 stycznia 2023 r. publicznego oraz pisemnego odwołania wszelkich nauk niezgodnych z nauczaniem Kościoła, uznania władzy papieża Franciszka oraz biskupa miejsca, podporządkowania się w posłuszeństwie papieżowi i swemu ordynariuszowi, przyjęcia wszystkich dotychczas podjętych decyzji i uznania ich legalności, oraz odwołania fałszywych oskarżeń wobec biskupa, jego współpracowników oraz duchowieństwa archidiecezji częstochowskiej, oraz przeproszenia osób "znieważonych tymi kłamliwymi zarzutami".

W komunikacie zaznaczono wówczas, "że wszelkie decyzje biskupa diecezjalnego wobec ks. Galusa zostały uznane przez Stolicę Apostolską za ważne i zasadne, a sam ks. Galus oraz zgromadzona wokół niego grupa wiernych prowadzi swoją działalność poza Kościołem katolickim".